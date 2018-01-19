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(Görüntülü Haber) Apartmanda uyuşturucu ticareti kameraya takıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir apartmanın giriş katında 3 kişi arasındaki uyuşturucu alışverişi, binanın güvenlik kamerasına yansıdı

19 Ocak 2018 23:41

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki bir apartmanın giriş katında 3 kişi arasındaki uyuşturucu alışverişi, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Topraklık Mahallesi\'ndeki bir apartmanın girişinde, geçen aralık ayında yaşanan uyuşturucu alışverişi, binanın güvenli kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kimliği belirsiz üç erkek, önce çevreyi kolaçan etti. Ardından, içlerinden biri, cebindeki parayı çıkarıp, yanındakine verdi. Parayı alan kişi sahte olup olmadığını kontrol ettikten sonra yanındaki diğer arkadaşına verdi. Parayı alan kişi, apartmandaki bir daireyi girip, uyuşturucu hap olduğu sanılan maddeyi, müşterisine verdi. Müşterisi uyuşturucu maddeyi beğenmeyince kısa süreli tartışma yaşandı. Satıcı hapı alıp, başka bir madde verdi. Bu sırada bazı apartman sakinlerinin olan bitenden habersiz evlerine girip çıktığı görüldü. 

Görüntüleri izleyen apartman sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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