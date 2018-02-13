T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Apartmanda çıkan yangın korkuttu

TRABZON(DHA) TRABZON'un Ortahisar İlçesinin en işlek caddelerinden Uzunsokak'ta bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

13 Şubat 2018 17:54

TRABZON(DHA) TRABZON\'un Ortahisar İlçesinin en işlek caddelerinden Uzunsokak\'ta bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinim müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası binada maddi hasar oluştu. İlçenin en işlek caddelerinden olan Uzunsokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın çatı katında dün akşam saat 18.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Korkutan yangında alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Hasara yol açan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çevrede bulunan birçok vatandaşta da yangın anını evlerinden cep telefonu kamerasınca görüntüledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TRABZONDHA TRABZON OrtahisarUzunsokakKorkutanHasara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24