(Görüntülü Haber) Apartmanda çıkan yangın korkuttu

TRABZON(DHA) TRABZON\'un Ortahisar İlçesinin en işlek caddelerinden Uzunsokak\'ta bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinim müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası binada maddi hasar oluştu. İlçenin en işlek caddelerinden olan Uzunsokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın çatı katında dün akşam saat 18.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Korkutan yangında alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Hasara yol açan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çevrede bulunan birçok vatandaşta da yangın anını evlerinden cep telefonu kamerasınca görüntüledi.