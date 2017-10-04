(Görüntülü Haber) Apartman boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, 4 katlı apartmanın çatısından apartman boşluğunun zemimine düşen yavru kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı. Yedieylül Mahallesi\'ndeki 4 katlı binanın çatısından, 15 metreden, apartman boşluğuna düşen yavru kediyi görenler, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zemin katta oturan Basri Sarıyiğit\'in evinden, banyodaki ışıklandırma penceresinden, özel aparatla kediyi kurtardı. İtfaiye görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınan yavru kedi, sahibi olduğu belirlenen bina sakini 13 yaşındaki Büşra Ankaya\'ya teslim edildi. Kedi kurtarma operasyonunu izleyenler, itfaiye görevlilerine teşekkür etti. Yavru kedisine kavuşan Büşra Ankaya, \"Bir gündür oradaydı. Miyavlama sesleri geliyordu ama nerede olduğunu bilmiyorduk. Ona tekrar kavuştuk. Artık daha duyarlı ve dikkatli olacağım\" dedi.