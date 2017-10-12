(Görüntülü Haber) Antik kentte konser

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Bergama Krallığı\'nın en büyük ticaret merkezi kabul edilen Metropolis antik kentinde, İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçıları tarafından konser verildi. Torbalı Belediyesi\'nin ev sahipliğinde gerçekleşen konser büyük ilgi gördü. Metropolis antik kentinin kazıları sırasında ortaya çıkarılan açık hava tiyatrosunda verilen konsere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de katıldı. 1600 kişilik antik tiyatronun tamamının konser öncesi çok kişi tarafından doldurması İZDOB sanatçılarını memnun etti. Konser öncesi basın toplantısı düzenleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Metropolis antik kentinin önemine vurgu yaptı. Sanat, kültür ve tarihi bir arada konserlerle halkla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını belirten Yayman, şöyle dedi: \"Torbalı\'daki Metropolis Antik kenti sadece Torbalı ve Ege için değil bütün ülkemiz için çok büyük bir değer, vatandaşlarımızın görmelerini öneriyorum. Küçük Menderes Ovası\'na tamamen hakim noktada, bir çağın bütün izlerini, tiyatroyu, hamamı, teras evlerini, akropolu, hamamı ile çok sayıda yapıyı barındırmaktadır. Ayrıca Bizans Dönemi\'nde inşa edilen bir de kalesi var. Burası İzmir\'e çok yakın ve mutlaka görülmeye değer bir ören yeridir.\" Daha sonra İZDOB sanatçıları tarafından \'Metropolis Toprağımızdan Sesler\' adı verilen konsere geçildi. Soprano Filiz Güneş, tenor Oğuz Çimen ve bas Tevfik Rodos seslendirdi. İzmir Opera Orkestrası\'nın da yer aldığı konserde orkestra şefliğini Tulio Gagliardo yaparken, piyanoda Tuğçe Özaytekin yer aldı. Konserde şu eserler seslendirildi; Sabahın Seherinde, Uzun İnce Bir Yoldayım, Çalın Davulları, Karahisar Kalesi, Mazi Kalbimde Yaradır, Fikrimin İnce Gülü, Çökertme, Anan Var midur, Hoca, İzmir\'in Kavakları, Yine Bir Gülnihal. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Metropolis antik kentinin Torbalı\'nın yanı başında olmasına rağmen yeterince bilinmediği gibi hak ettiği ilgiyi göremediğini söyledi. Görmez, \"Tanıtım faaliyetlerimiz, sosyal, kültürel etkinliklerimiz devam edecek. Sanatçılarımızın performansı, vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizleri çok mutlu etti. Unutulmaz bir gece yaşadık\" dedi.