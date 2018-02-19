(Görüntülü Haber) Antik ilçenin sakinleri, modern evlerine geçmek için hazırlığa başladı (2)

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ BATMAN, (DHA) BATMAN\'da tamamlanma aşamasına gelen Ilısu baraj gölü altında kalacak antik Hasankeyf ilçesi sakinleri, TOKİ tarafından yaptırılan 710 modern konutlarına taşınmak için hazırlıklara başladı. Baraj gölü altında kalacak tarihi ilçenin son durumunu merak eden vatandaşlar da intik ilçeye giderek, hem hafta sonlarını değerlendiriyor, hem de su altında kalacak tarihi mekanların fotoğraflarını çekiyor. 710 KONUT 3 AYDA TAMAMLANACAK Ilısu baraj gölü altında kalacak tarihi Hasankeyfte yaşayan vatandaşlar için TOKİ\'nin iki yıl önce yapımına başladığı ve yaklaşık 164 milyon liraya mal olacak olan 710 konut tamamlanma aşamasına geldi. Her biri 180 metrekare olan konutların ilçe halkına Haziran ayı başlarında teslim edilmesi bekleniyor. Yeni yerleşim biriminde Batman Üniversitesi\'ne bağlı Hasankeyf Meslek Yüksekokulu, modern kütüphane, cami, iş merkezi ve ilçe teşkilatlarına ait binalar tamamlandı. Şimdi sıra daha önce hak sahipleri belirlenen ilçe sakinlerine 710 konutun Haziran ayında dağıtılmasına geldi. TÜRBE KÜMBETİ SAĞLAMLAŞTIRILIYOR Taşınması kamuoyunda uzun süre konuşulan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesinin kümbetinin yeri de yeni Kültür Adası\'nda sağlamlaştırılıyor. Eski yerinde yıllar önce çini motifleri defineciler tarafından sökülen Zeynel Bey Türbesi şimdi koruma altında. Dicle kıyısından yeni yerleşim birimine taşındıktan sonra gövdesindeki kaide taşları ile çini motifleri yenilenen Zeynel Bey türbesinin bulunduğu alana, daha önce eski han ve konaklama binalarının benzerleri de yapıldı. El-Rızık minaresi, İmam Abdullah Zaviyesi ve Selçuklar dönemine ait Dicle nehri kıyısındaki hamam da bu yıl Kültür Adası\'na taşınacak yapıtlar arasında yer alıyor. YOLGEÇEN HANI KAPATILIYOR Dicle nehri kıyısında sağlamlaştırılan kaya dibindeki Yolgeçen Hanı mağarası da dolguyla kapatılıyor. Bir dönem binlerce kişinin konuk olduğu, son 30 yılda dönemin bakanları, üst düzey bürokratları, valiler ve yabancı konukların dinlendiği, yazın serin, kışın da sıcak olan tarihi Yolgeçen Hanı da dolguyla kapatılan 500 mağaradan biri oldu. Yaklaşık 15 yıl önce Hasankeyf Kaymakamlığı\'nın aylık 15 bin lira kira bedeliyle kiraya verdiği mağara, 100 yıl önce de tarihi köprünün yıkılmasının ardından Dicle nehrinden karşı tarafa geçiş yapabilmek için vatandaşların durak olarak kullandıkları tek handı. ÇAĞDAŞ HAYATA TAŞINMA HAZIRLIKLARI Yıllarca tarihle iç içe yaşayan Hasankeyfliler, artık yeni, çağdaş ve modern mimariyle yapılan yerleşim birimine taşınmak için gün sayıyor. Ilısu baraj gölünün bir bölümünü su altında bırakacağı Hasankeyf\'in eski yerleşim birimi çevresindeki bazı eserlerin taşıma hazırlıkları yapılırken, Hasankeyfliler de yeni konutlara yerleşmenin hazırlıklarına başladı. Hasankeyf\'te terzilik yapan Fahri Memiş, tarihi ilçeden 1.5 kilometre uzaklığa taşınacaklarını belirterek, Aslında daha geniş ve modern evlere taşınacağız. Yeni iş merkezinde bize de yer verilecek. Orada yeni bir yaşama tutunacağız dedi. Belediye emeklisi 68 yaşındaki Emin Turhan da, 238 bin liraya istimlak edilen eski evini, yeni konutlara değişmediğini ifade ederek, Yıllarca tarihin gölgesinde yaşadık. Çocukluğumuz, gençliğimiz ve ömrümüzün tamamı tarih içinde geçti. Yeni yerleşim birimine gitmemiz zor gelecek. Hüzünlü bir şekilde eski Hasankeyf\'ten ayrılacağız diye konuştu. HASANKEYF\'İN SON KONUKLARI Büyük bölümü Ilısu baraj gölü altında kalacak 12 bin yıllık antik Hasankeyf\'in son durumunu merak eden vatandaşlar, Cumartesi ve Pazar günleri tarihi ilçeye geliyor. Bazı esnaflar, Dicle nehri kıyısında yaptıkları tesislerde konukları ağırlıyor. Hasankeyf girişindeki seyirlik bölümün dışında, Dicle nehri kıyısında kurulan işletme sahipleri, Son konukları ağırlıyoruz. Ilısu barajı su tutmaya başlarsa bu manzara artık tarih olacak. Biz de son konuklarımızı en iyi şekilde ağırlıyoruz ifadelerini kullandı.