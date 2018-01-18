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Sağlık

(Görüntülü Haber) Antibiyotik kullanım oranı istenen seviyede değil

Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - TÜRK Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, "Türkiye'de antibiyotik kullanımı oranı, son yıllarda düşse de OECD ortalamalarıyla karşılaştırıldığında halen istenen seviyede değil

18 Ocak 2018 15:43

Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - TÜRK Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, \"Türkiye\'de antibiyotik kullanımı oranı, son yıllarda düşse de OECD ortalamalarıyla karşılaştırıldığında halen istenen seviyede değil. Antibiyotik bulunan reçete oranı, yüzde 29,2\" dedi.

TEB Başkanı Çolak, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte antibiyotik kullanımıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Antibiyotik kullanımı oranının, son yıllarda düşse de OECD ortalamalarıyla karşılaştırıldığında hala istenen seviyede olmadığını belirten Çolak, antibiyotik bulunan reçete oranının da yüzde 29,2 olduğunu kaydetti. Çolak, \"Bu noktada, artı bir parantez açmak isteriz. Sağlık Bakanlığı\'nın akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması konusunda yapmış olduğu kampanyaları yakından takip ediyoruz. Halkın sağlığını ve toplumun çıkarını gözeten akılcı ilaç uygulamaları ve bununla birlikte devam eden akılcı antibiyotik kullanımına ilişkin bakanlığın başlatmış olduğu medya kampanyasını çok yerinde buluyoruz. Bu tarz kampanyaların halkı doğru yönlendirme noktasında etkileyici olduğunu belirtmek isteriz. Bakanlığımızın yürüttüğü farkındalık kampanyaları sayesinde antibiyotiklerin kutu bazında kullanım oranı 2016 yılına göre yüzde 13,2 azalmıştır. Türk Eczacıları Birliği olarak bakanlığın akılcı antibiyotik kullanımı kampanyasına her alanda destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz\" diye konuştu. 

\'ŞUBAT AYINDA İLAÇ FİYATLARI YENİDEN AYARLANACAK\'

Bazı ilaçların fiyatlarının, şubat ayında yapılacak düzenlemeyle euro kuruna göre yeniden ayarlanacağını belirten Çolak, şunları söyledi:

\"Bu noktada son birkaç aydır yeniden ilaç yokluğu ile ilgili şikâyetler artmaya başladı. İlaç şirketleri ve dağıtım kanallarından kaynaklanan bu yokluk, hasta sağlığını tehlikeye atıyor. Bizler her sene benzer bir manzara ile karşılamak yerine, tüm tarafların bir masa etrafında oturup bu soruna artık bir çözüm bulmasını istiyoruz. Ve yapılacak düzenlemelerin yalnızca ilaç firmalarını baz alarak değil; SGK, vatandaş ve eczacılar düşünülerek yapılması gerektiğine inanıyoruz. Son 10 yıldır yapılan düzenlemelerle daralan alanı, daha çok daraltma girişimleri yeni ilaç yokluklarını da beraberinde getirecektir.\" 

Yakın zamanda, reçetesiz ilaçlar hakkında görüşlerini bildirdiklerini hatırlatan TEB Başkanı Çolak, \"Tekrar etmekte fayda görüyoruz. Sağlık sistemimiz, eczanelerimiz ve sağlık okuryazarlığı düşük olan toplumumuz reçetesiz ilaç kategorisinin genişletilmesine hazır değil. Diğer yandan reçetesiz ilaçların, beraberinde ilaçta reklamı, ilaçta fiyat artışını ve ilacın eczane dışına çıkmasını getireceğinden endişe duymaktayız\" dedi.

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