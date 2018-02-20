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(Görüntülü Haber) Anten tamir eden 2 kişi 4 katlı binanın çatısından düştü

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ'nin Bağlar Mahallesi'nde televizyon antenini onarmak için 4 katlı binanın çatısına çıkan ev sahibi Metin Sayık ile komşusu Davut Akın dengelerini kaybederek çatıdan yere düştü

20 Şubat 2018 12:43

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ\'nin Bağlar Mahallesi\'nde televizyon antenini onarmak için 4 katlı binanın çatısına çıkan ev sahibi Metin Sayık ile komşusu Davut Akın dengelerini kaybederek çatıdan yere düştü. Akın ile Sayık ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, çanak antenden kaynaklı yayın alamayan Metin Sayık, komşusu Davut Akın ile birlikte 5 katlı binanın çatısına çıktı. Çanak anteni düzeltmeye çalıştıkları sırada da Akın ve Sayık, dengelerini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine çakıldı. 

Binadaki yakınları ve komşularının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans çağrıldı. Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldıralan Akın ve Sayık\'ın tedvilerinin sürdüğü, durumlarını ağır olduğu belirtildi. 

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