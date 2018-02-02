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Spor

(Görüntülü Haber) Antalyasporlu Doukara: "Ligde hak ettiğimiz yere geleceğiz"

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Osmanlıspor'dan transfer ettiği Souleymane Doukara ile 2

02 Şubat 2018 15:33

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Osmanlıspor\'dan transfer ettiği Souleymane Doukara ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Atilla Konuk Tesisleri\'nde düzenlenen törende Doukara, Antalyaspor formasıyla fotoğraf çektirdi. Törende konuşan Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, kırmızı beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna Hakan Özmert\'in yanı sıra, Doukara ile takviye yaptıklarından bahsetti. Osmanlıspor\'dan transfer edilen Doukara\'nın 26 yaşında ve futbol hayatının en verimli çağında olduğuna dikkati çeken Arıcı, Senegalli futbolcunun her iki kanatta ve forvette oynadığını söyledi. Doukara\'nın İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A Ligi\'nde oynadığını aktaran Arıcı, \"Sezon başında Osmanlıspor\'a transfer oldu. Osmanlıspor\'da 19 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı. Kulübümüze çok verimli olacağını düşünüyoruz. Hamza hocamızın önerisiyle kendisini transfer ettik. Kendisine, kulübümüze hoş geldin diyor yolunun açık olmasını temenni ediyorum\" açıklamasını yaptı. Souleymane Doukara da Antalya\'ya gelişinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Çok büyük oyuncuların oynadığı kulübe geldiğini dile getiren Doukara, \"Çok büyük hedef ve hırsları olan bir takıma geldim. Takımıma güveniyorum. Çok iyi oyunculara sahip bir takımız. Bu oyuncularla önümüzdeki 15 maçta kazanabileceğimiz en çok maçı kazanıp, ligde hak ettiği sıralamada en iyi yere getireceğimizi umuyorum. Herkese teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

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