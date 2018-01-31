(Görüntülü Haber) Antalyaspor'da kötü gidişatın sona ermesi dileğiyle kurban kesildi

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANTALYASPOR, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yaptığı taktik antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antalyaspor, Süper Lig\'in 20. haftasında 3 Şubat Cumartesi Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, Atilla Konuk Tesisleri\'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gözetimindeki antrenman yaptı. Antrenman öncesi takım kaptanı Zeki Yıldırım, ligdeki kötü gidişatın sona ermesi dileğiyle takımı adına kurban kestirdi. Bazı futbolcular kesilen kurbanın kanını kramponlarına sürdü. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu\'nun oyuncularıyla sahada kısa bir toplantı yapmasının ardından, ısınma hareketleriyle antrenman başladı. İstasyon, pas ve şut çalışması sonrası antrenman, yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Danilo\'nun ağrıları nedeniyle yarım bıraktığı antrenmana, sakatlıkları bulunan Salih, Vainquer ve Yekta Kurtuluş katılmadı.