(Görüntülü Haber) Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay: Eto'o kararı bir an önce verilmeli (1)

ÇALIMBAY, ETO\'O İLE GÖRÜŞTÜ Antalyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına Atilla Konuk Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlıkları nedeniyle Zeki, Sandro ve ağrısı bulunan Nasri\'nin katılmadığı antrenmanda kırmızı beyazlıların akşam U21 takımıyla karşılaşacağı maçta forma giyecek futbolcular yer almadı. Antalyaspor\'un antrenmanına kaleciler Boffin, Ferhat, Enes ve futbolcular Sakıb, Yekta, Charles, Eto\'o, El Kabir, Maicon, Celustka, Diego, Aydın, Djuoruo, Salih katıldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Antrenmanda Çalımbay, takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Eto\'o ile sahada kısa süre görüştü. Antrenmanda neşeli olduğu gözlenen Eto\'o, hırsıyla dikkati çekti. Çalımbay antrenmanın ikinci bölümünde futbolcularına taktik çalışması yaptırdı.