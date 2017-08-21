(Görüntülü Haber) Antalyaspor-Akhisar Belediyespor maçının ardından

Okan Buruk: \"Pozisyonları değerlendiremedik\" Rıza Çalımbay: \"Basit goller yedik\" \"Nasri dünya çapında bir isim\" TFF Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 2\'nci haftasında sahasında Akhisar Belediyespor\'u ağırlayan Antalyaspor, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. OKAN BURUK: \"POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK\" Maçın ardından basın toplantısında konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya\'ya kazanmaya geldiklerini, ancak bir puan alabildiklerini söyledi. Geçen seneden devam eden iyi oyunları olduğunu kaydeden Buruk, \"Hedefimiz Antalya\'da bir puan değildi. Belki 8 -10 net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Şans golleri yedik. Üstün olduğumuz bir maçta, son 10 dakikasında bir puana sevinecek duruma düştük. Takım olduğumuzu sahaya koyduk. Hücuma çok net gittik. Kazanamadığımız için üzüntülüyüz. Maçın hakemi aleyhimize kararlar verdi, buna rağmen maça tutunmaya çalıştık. Bundan sonraki haftalarda daha iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Antalyaspor da iyi bir ekip, başarılar diliyorum\" dedi. RIZA ÇALIMBAY: \"BASİT GOLLER YEDİK\" Antalyaspor\'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise maç sonu değerlendirmesinde, bekledikleri oyunu sergileyemediklerini aktardı. Daha iyi bir oyun beklediklerini ancak istediklerini alamadıklarını vurgulayan Çalımbay, \"Biz daha iyi efor bekliyorduk ama beklediğimizi alamadık. Galibiyeti de yakaladık 3\'üncüyü düşünürken gol yedik. Ligin başı yeni yeni arkadaşlarımız geliyor. Bu maçtan önce sakatlarımız çoktu. Ne olursa olsun kendi taraftarımız önünde galip gelmemiz lazımdı. İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Çok basit goller yedik, yemememiz gereken golleri yedik. Eksik arkadaşlarımızı çok aradık. Özellikle Deniz Kadah olsun. Onun için bazı sıkıntılar yaşanacak. İstediğimiz futbolu oynayamadık üzgünüz. Lig uzun bir maraton. Bir iki maçla bitmiyor. Ben teknik direktör olarak ilk defa bir şey istiyorum. Milli maç arasının gelmesini bir an evvel bekliyorum. Malatya maçı da bizim için çok zor geçecek. Bu maçı çok iyi bir şekilde atlatıp, sakat ve yeni transferler aramıza gelecek. İnşallah ondan sonra lige çok iyi bir şekilde devam edeceğiz\" dedi. \"NASRİ DÜNYA ÇAPINDA BİR İSİM\" Antalyaspor\'a yeni katılan ünlü oyuncu Samir Nasri hakkında da konuşan Çalımbay, \"Dünya çapında bir futbolcu, bizim de istediğimiz bir oyuncuydu. Keşke kampa katılabilseydi, geç geldi. Kamp dönemini beraber geçirmiş olsaydık bambaşka olabilirdi. Kaybettiğimiz puanları bir an önce telafi etmeliyiz\" diye konuştu.