T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Süleyman EKİN / ANTALYA,(DHA) Spor Toto Süper Lig’in 24'üncü haftasında Antalyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 mağlup oldu

05 Mart 2018 01:23

Süleyman EKİN / ANTALYA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig’in 24\'üncü haftasında Antalyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor\'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu maçtan sonra yaptığı açıklamada, kendi saha ve seyircileri önünde kazanmayı istediklerini, ancak bunu başaramadıklarını söyledi. Maça iyi başladıklarını, ilk yarıda da iyi şeyler yaptıklarını vurgulayan Hamza Hamzaoğlu, “Yakaladığımız pozisyonları atmakta sıkıntı yaşadık. İçeriye 1-0 girmemize rağmen ikinci yarıda toparlandık, 1-1’i yakaladık. Ama kazanma arzumuz, kazanma isteğimiz tabi açıklar vermemize sebep oldu. Ondan sonra da böyle bir skor çıktı ortaya. Artık bu maçı bir tarafa koyup, bundan alınması gereken dersleri de alacağız. Ama asla moralimizi bozmadan önümüzdeki hafta Göztepe maçına en iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.

İlk yarıda iyi bir takım olduklarını gösterdiklerine de dikkat çeken Hamza Hamzaoğlu, “Bugün skoru, golleri bulamadık. İnşallah bundan sonraki haftalarda girdiğimiz pozisyonları değerlendirip, gerekli skorları da elde ederiz. Moral bozmadan ama hatalarımızı, eksiklerimizi görüp iyi taraflarımızı daha iyi hale getirip yolumuza devam edeceğiz. Sivaspor’u ve Samet Hocayı da tebrik ediyorum” diye konuştu. 

SAMET AYBABA: \"BİZ İYİ VE BAŞARILI BİR TAKIMIZ\"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise oyuna çok kötü başladıklarını ve kötü bir ilk yarıyı tamamladıklarını söyledi. İkinci yarıda futbolcularının verilen görevleri en iyi şekilde yaptığına dikkat çeken Samet Aybaba, “Biz iyi takımız, başarılı bir takımız. Uzun bir süre deplasmanda kazanamıyoruz ama iyi oyuncularımız, kaliteli oyuncularımız var. Yeni yetişen oyuncularımız var. Özellikle Emre var. Ondan bahsetmek lazım. Hep yabancı oyunculara odaklanıyoruz. Bizim yerli oyuncularımız kaleci Tolgahan, Hakan Arslan, Mert Hakan, Ziya bu oyunculara da biraz bakmak lazım” dedi.

Oyunun ikinci yarısında hızlı çıkan, dikine oynayan bir takım olduklarını da sözlerine ekleyen Samet Aybaba, \"Bu özelliklerimiz sahaya yansıdı ve çok keyifli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Antalyaspor’u da başarılar diliyorum\" ifadelerii kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süleyman EKİNANTALYADHA Spor Toto Süper LiginAntalyasporDemir Grup SivassporKarşılaşmanınAntalyaspor Teknik Direktörü Hamza HamzaoğluMaçaHamza HamzaoğluAmaOndanArtıkGöztepeMoralSivasporuSamet HocayıAYBABAVE

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24