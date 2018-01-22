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(Görüntülü Haber) Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından (1)

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "Skoru değiştirmek için mücadele eden takım vardı" Süper Lig 18'inci hafta maçında Beşiktaş, Antalyaspor’u 2-1 yendi

22 Ocak 2018 01:53

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: \"Skoru değiştirmek için mücadele eden takım vardı\"

Süper Lig 18\'inci hafta maçında Beşiktaş, Antalyaspor’u 2-1 yendi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Güzel ve keyifli bir maç oynadıklarını söyleyen Hamza Hamzaoğlu, “Keşke sonuç biraz lehimize bitseydi, iyi olacaktı. Ama kısmet olmadı. Her şeyden önce oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Oyuncularımla çok kısa sürede birlikte çalışmamıza rağmen düşündüğümüz, planladığımız oyunu sahada uygulamaya çalıştılar. Bunda maçın başında başarılı da olduk. Golü de bulduk. Maçın son anına kadar da sahada skoru değiştirmek için mücadele eden bir takım vardı. Beni sevindiren taraflar bunlar” dedi.

Maçı kazanmayı arzuladıklarını da sözlerine ekleyen Hamza Hamzaoğlu, “En kötü beraberlik olsaydı daha iyi olacaktı. Ama sorun değil, bunları telafi edebileceğimizi düşünüyorum. Beşiktaş’ı kutluyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Oyuncularımı da tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kupa maçı ile bu maçta ortaya konulan futbol arasındaki farkın sorulması üzerine Hamza Hamzaoğlu, maçların öneminin değiştiğini sözlerine ekledi.

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