(Görüntülü Haber) Antalyalı esnaf ve vatandaş yılbaşı süsü istiyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da esnaf ve kent sakinleri, yılbaşı için süsleme hazırlığı olmamasından dert yandı. Esnaf, sadeliğin turizm kentine yakışmadığını söyledi. Yeni yıla sayılı gün kala turizmin başkenti Antalya\'da yılbaşını çağrıştıracak hiçbir hazırlığın yapılmadığı dikkati çekti. Kentin yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu 100\'üncü Yıl Bulvarı, Kazım Özalp Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ile tarihi Kaleiçi ve Saat Kulesi çevresinde de sadelik göze çarpıyor. Hem esnaf hem de kent sakinleri sadelikten dert yandı. Kalekapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hasan Kilit, sadeliğin bir turizm kentine yakışmadığını söyledi. Hazırlığın olmamasının kendilerini üzdüğünü belirten Kilit, “Burası şehrin kalbi, şehrin nefes aldığı bir yer. Burada böyle bir sessizlik varken diğer bölgeleri tahmin etmek zor değil. Ekonomik darlık var, süslendiği zaman burada biraz olsun etkinlik oluyordu\" dedi. Kent merkezi süslendiği zaman turistlerin süslü yerlere gelip fotoğraf çektirdiğini ve esnaftan alışveriş yaptığını söyleyen Kilit, şöyle konuştu: \"Buranın rengarenk süslenmesi, her milletten insanın eğleneceği bir yer olması lazımdı. Ancak kendi kendimize kaldık. Dikkat ederseniz burada oturanlar, dolaşanlar hep emekli insanlar. Burası simge sokağımız, buranın daha canlı olması lazımdı. Buranın süslendiği zamanlarda turist grupları sırf o süsleri görmek için geliyordu.\" Kaleiçi\'nde 4 işyeri sahibi olan işletmeci Özgür Çetin de mevcut durumdan memnun olmadığını ifade etti. Bir an önce renklendirme ve ışıklandırma çalışmalarının yapılması gerektiğini kaydeden Çetin, “Şehrin merkezinin daha renkli olmasını isterdim. Bu sadece beni değil turizmi ve Antalya\'yı ilgilendirin bir şey. Bence bir an önce renklenmesi lazım. Yılbaşına özel etkinlikler düzenlenmeli. Her geçen gün biraz daha ihtişamlı görüntüden uzaklaştık\" dedi. Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi\'nde 15 işletmenin sahibi olan Sadık Balık da 20 yıldır Antalya\'da esnaflık yaptığını, ancak bu duruma alışık olmadığını söyledi. Antalya\'nın daha süslü olmasını beklediklerini ifade eden Balık, “Şu anda işlerimiz durgun. Yılbaşı havası yok. Süsleme olsaydı daha farklı olurdu. İş yerlerinde, yollarda, aydınlatmalarda renklendirme ışıklandırma ve süsleme yapılabilirdi\" diye konuştu. Kıbrıs\'ta yaşayan Antalya\'ya tatile gelen Eray Hansu da kentin sadeliğinden dert yandı. Alışverişe çıktıklarını, ancak kentin çok sakin olduğunu belirten Hansu, “Sanki sıradan bir gün gibi geliyor bana. Her sabah işe gidip akşam işten gelir gibi bir hali var kentin\" dedi.