(Görüntülü Haber) Antalyalı Anthony Quinn

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da yaşayan turizmci Dursun Cavlak (54), dünyaca ünlü ABD\'li aktör Anthony Quinn\'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Arkadaşları Cavlak\'a \'Anthony\' diye hitap ediyor. Akademi Ödülü\'nü 2 kez alan, Meksika asıllı, ABD\'li aktör Anthony Quinn, başrolde oynadığı \'Zorba the Greek\' ile kendisine Oscar\'ı kazandıran \'Viva Zapata\' filmleriyle dünya sinemasının efsane isimleri arasında yer alıyor. 2001 yılında yaşamını yitiren Quinn, İslamiyet\'in doğuşunu anlatan \'Çağrı\' filminde \'Hz. Hamza\', \'Çöl Aslanı Ömer Muhtar\'da ise \'Ömer Muhtar\' rolüyle hafızalarda yer edindi. Antalya\'da yaşayan turizmci Dursun Cavlak da Anthony Quinn\'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Birçok kişi, Cavlak\'a \'Anthony\' diye hitap ederken, kendisiyle özçekim yapıyor. Gününü daha çok mahalledeki arkadaşlarıyla tavla oynayarak, geçiren Dursun Cavlak, “Ben Anthony Quinn\'im, beni yenmek kolay değil\" diyerek, rakiplerini kızdırıyor. \'TÜRKLERDEN DAHA ÇOK YABANCILAR BENZETİYOR\' Konyaaltı\'da otel işleten Dursun Cavlak, genellikle 50 yaş üstü Avrupalı turistlerin kendisini Anthony Quinn\'e benzettiğini söyledi. Cavlak, “Ben de \'100 dolar verirseniz fotoğraf çekinebiliriz\' diye espri yapıyorum. Bizim insanlarımız çok tanımıyor; ama yabancılar direkt ona benzetiyor. Ben de onun bütün filmlerini izlemeye çalıştım. \'Çağrı\' filmini izleyen arkadaşlarım beni \'Televizyondasın\' diye arıyor. Güzel bir insanmış, öldüğünü biliyorum. O insanla anılmak güzel bir şey\" diye konuştu. Yıllar önce Antalya Havalimanı\'nda çalıştığını anlatan Dursun Cavlak, 1987\'de havalimanında turistlerin kendisini Antony Quinn\'e benzettiğini; ancak o dönem Quinn\'i tanımadığını söyledi. Cavlak, “İnternet olmadığı için kim olduğunu bilmiyordum. \'Bu adam kim?\' diye uzun süre aramıştım. Filmlerini izledikten sonra hakikaten benzediğimi fark ettim. Hiç beklemediğim yerlerde bazen insanlar gelip, fotoğraf çektiriyor\" dedi.