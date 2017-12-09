(Görüntülü Haber) Antalya'dan 50 milyon dal Noel çiçeği

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - HIRİSTİYANLARIN Christmas ve Noel olarak anılan kutsal bayramı ve yılbaşı kutlamaları dolayısıyla Antalya\'dan yaklaşık 50 milyon dal çiçek gönderiliyor. Türkiye\'nin kesme çiçek üretim merkezi Antalya\'dan, Hıristiyanların kutsal bayramı Christmas ve yılbaşı kutlamaları için Avrupa ülkelerine çiçek gönderilmeye başlandı. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, Noel ve yılbaşı süreci dolayısıyla en hummalı günleri yaşadıklarını belirtti. Bağdatlıoğlu, bu dönemde en çok kırmızı ürünlerin tercih edildiğini söyledi. Christmas dolayısıyla özellikle Avrupa pazarında büyük ivme olduğunu dile getiren Bağdatlıoğlu, “Başta İngiltere ve Hollanda olmak üzere bütün Avrupa ülkelerine çıkışımız devam ediyor. Bu yıl 27 ülkeye ihracat var ama 16 ülkeye yoğun gerçekleşiyor. Yaklaşık 45- 50 milyon dal arasında çıkış olacağını tahmin ediyoruz. 7- 11 milyon dolar arasında da satış geliri bekliyoruz\" dedi. ÇİÇEK ÇEŞİDİ ARTTI Havanın iyi olması dolayısıyla üretimde yüzde 20\'lik artış olduğunu, buna bağlı fiyatların düştüğünü, dövizdeki artış nedeniyle bu düşüşün dengelendiğini anlatan Osman Bağdatlıoğlu, yeni yılda koyu renkli, kırmızı, bordo renkli çiçeklerin çok talep gördüğünü kaydetti. Ürün olarak karanfilin öne çıktığını vurgulayan Osman Bağdatlıoğlu, ayrıca soligado, barbatus, helianthus, lisianthus, alstoemeria, ranunculus, statice, craspedia ve kesme yeşilliklerle birlikte bu yıl çeşit sayısının artırıldığını söyledi YENİ TREND BUKET Dünyada trendler değiştiğini, tek yönlü çiçek yerine buket tarzının öne çıktığını belirten Osman Bağdatlıoğlu, “Biz de çeşitliliğimizi, verimi ve dolayısıyla ciroyu artırmayı hedefliyoruz. Çiçek satışları artık süpermarketlerde yoğunlaştı. Daha ucuz ve çeşitte çiçekler isteniyor. Yılbaşında da satış ağırlığımızın yüzde 90\'ı süpermarket üzerinden yapılıyor. Yüzde 10\'luk kısım da çiçekçiler ve toptancılara yönelik yapılıyor\" dedi. İç pazarda da çiçek tüketiminin arttığına işaret eden Bağdatlıoğlu, yurt dışına olduğu gibi yılbaşı nedeniyle iç pazar için de yoğun hazırlık sürecinin devam ettiğini ekledi.