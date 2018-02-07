(Görüntülü Haber) Antalya'dan 25 ülkeye 35 milyon dal 'Sevgililer Günü' çiçeği (2)

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'dan, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 25 ülkeye yaklaşık 35 milyon dal kesme çiçek ihracatı hedefleniyor. Türkiye\'nin kesme çiçek üretim merkezi Antalya, geçen yıllarda olduğu gibi bu yılın 14 Şubat Sevgililer Günü için de başta Avrupa ülkeleri olmak üzere toplam 25 ülkeye yoğun çiçek ihracatı gerçekleştiriyor. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yaklaşık 5 milyon doların üzerinde gelirle 35 milyon dal kesme çiçek ihracatı hedeflendiğini söyledi. ÇİÇEĞİN EN ÇOK ANLAM TAŞIDIĞI GÜN Sevgililer Günü nedeniyle hem ihracat hem de iç pazarda çok hareketli günler yaşadıklarını belirten Osman Bağdatlıoğlu, 14 Şubat\'ın yılın en çok çiçeğinin kullanıldığı ve çiçeğin en çok anlam taşıdığı dönem olduğunu kaydetti. Bu dönemde başta karanfil olmak üzere gerbera, lisianthus, barbatus, ranunculus gibi birçok çiçek çeşidinin ihraç edildiğini belirten Bağdatlıoğlu, hazırlanan özel buketlerin toplam 8 ana kalem ve yeşilliklerden oluştuğunu kaydetti. RUSYA KRİZİ DEVAM EDİYOR Hava sıcaklığının iyi olması nedeniyle Antalya\'daki çiçek seralarında verimin yüksek olduğunu aktaran Bağdatlıoğlu, Rusya\'ya ihracattaki gümrük sorunları çözülemediğinden, Ukrayna\'ya ise ekonomik sorunlar nedeniyle bu dönemde çiçek gönderilemediğini açıkladı. Bağdatlıoğlu, Avrupa ülkelerine ise ihracatın yoğun olduğunu, Rusya ile Ukrayna\'daki açığı kapattığının söylenebileceğini belirtti. TÜRKİYE GÜL İTHAL EDİYOR Türkiye\'de de Sevgililer Günü için ciddi hazırlık olduğunu anlatan Bağdatlıoğlu, ancak Türkiye\'nin bu dönemde ciddi gül ithalatı yaptığını söyledi. Bağdatlıoğlu, “Maalesef bu dönemde ciddi maliyette ülkemize ürün giriyor. Hollanda, Kenya, Kolombiya gibi ülkelerden 10 milyon dalın üzerinde gül ve birçok çeşidin ithalatı yapılıyor. Çünkü Sevgililer Günü denilince akla ilk gül geliyor. Türkiye\'de çiçek kullanımı yılın her dönemine yaygın olmadığı için, arz- talep dengesindeki bozukluk nedeniyle kesme gül üretilemiyor\" dedi. BUKET ÇİÇEKLER SÜPERMARKETLERE GİRDİ Sevgililer Günü\'nde tercih edilen renklerin kırmızı ve tonları olduğunu belirten Bağdatlıoğlu, Türkiye\'de buket satışlarının süpermarketlerde de başlatıldığını söyledi. Artık süpermarketlerde insanların karanfil ve diğer çiçek türlerinin olduğu buketleri uygun fiyatlara bulabileceğini belirten Bağdatlıoğlu, “Çiçek artık sadece çiçekçilerde değil, sokaklarda ve süpermarketlerde de satılıyor. Avrupa\'da yüzde 80, İngiltere\'de yüzde 85 oranında süpermarketlerde satış yapılıyor. Halkımız da süpermarketlerdeki buket çiçek satışlarına alışmaya başladı. Tabii ki çiçekçilerimiz sanat eseri şeklinde buketler hazırlıyor ve onların emekleri çok daha büyük. Biz bu 14 Şubat\'ta da bütün sevgililerin birbirini kucaklamasını ve çiçeklerle bu özel günü süslemelerini, yerli üretim çiçekleri tercih etmelerini istiyoruz\" dedi.