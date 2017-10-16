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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Antalya'da zeytin hasadı başladı

Mehmet ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA) Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) 2009 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiraladığı 20 bini zeytin, toplam 23 bin ağacın bulunduğu 2630 dönümlük Vakıf Zeytinliği'nde, zeytin toplama sezonu başlad

16 Ekim 2017 13:01

Mehmet ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA) Antalya Ticaret Borsası\'nın (ATB) 2009 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'nden kiraladığı 20 bini zeytin, toplam 23 bin ağacın bulunduğu 2630 dönümlük Vakıf Zeytinliği\'nde, zeytin toplama sezonu başladı. Vakıf Zeytinliği\'nde, uzun yıllardır sürdürülen çalışmalar neticesinde 20 bin zeytin ağacından 10 bin 200\'ü ürün verir hale geldi. Geçen yıllara göre bu yılki zeytin rekoltesinde de artış bekleniyor. Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, \"Çok düşük olan zeytin rekoltesi bu sene daha da iyi düzeyde gidiyor. Bu sene 80 ton üzerinde zeytin hasadı bekliyoruz. 25-30 ton arasında zeytinyağı elde ederiz. Zeytin toplama işlemi aralık sonlarına kadar devam edecek. Birkaç yıl içinde alanın tamamından zeytin toplamaya başlarız\" dedi.

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