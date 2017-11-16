(Görüntülü Haber) Antalya'da yolcu uçağı karadan yürütüldü

Alparslan ÇINAR /ANTALYA,(DHA) ANTALYA Havalimanı\'nda hurdaya ayrılan Boing 737-400 tipi yolcu uçağı, Uçak Bakım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ne bağışlandı. Havalimanından 4 parça halinde TIR\'lara yüklenen uçağın liseye nakli 3 saat sürdü. 2011 yılında Antalya Havalimanı\'na inişi sırasında iniş takımları açılmayan Boing 737-400 tipi yolcu uçağı geçtiğimiz yıl hurdaya ayrıldı. Hurda halinde ihaleye verilen uçak için 1.5 milyon dolar istendi. Uçağın ihalesini gören Antalya\'nın Aksu İlçesi\'ndeki Uçak Bakım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik, uçağı satın almak için girişimde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Çevik, uçağın satın alınması için destek istedi. Görüşmeler sonunda hayırsever bir işadamı uçağı satın alarak liseye bağış yaptı. Satın alma işleminin ardından Antalya Havalimanı\'nda park halinde tutulan uçak için 3 aylık 21 bin TL kira bedeli ödendi. Kuyruk, 2 kanat ve gövde olmak üzere 4 parçaya ayrılan uçağın lisenin bahçesine nakledilmesi için gerekli izinler alındı. Antalya Havalimanı, Antalya Emniyet Müdürlüğü, Aksu Belediyesi\'nin ortak çalışması ile uçak vinç yardımı ile 4 TIR\'a yüklendi. Nakil için havalimanından liseye kadar izlenecek güzergahta trafiği etkilememek için araç yoğunluğunun daha az olduğu 22.00 saati belirlendi. Antalya Havalimanı 2 numaralı Acil Çıkış kapısından çıkarılmak istenen uçak ekiplere zor anlar yaşattı. Kanatların gövdeye bağlandığı noktalarının kapıdan geçmemesi üzerine TIR 3 farklı açıdan manevra yapıtı. Uçağın kapıdan geçmeyeceğinin anlaşılması üzerine geri manevra yapıldı. Bu sırada önce demir kapı kırıldı ardından da duvarın bir kısmı yıkıldı. Yarım saatlik sürenin ardından demir kapının bir kısmı kesilerek genişletildi. Yola çıkan TIR\'lar havalimanı ile lise arasındaki 10 kilometrelik düz yolu 40 dakikada tamamladı. Havalimanından okul bahçesine 3 saatte getirilen uçak parçalarının burada hazır bekleyen vinçlerle bahçeye indirilip montajlanacağı bildirildi. Hurdaya ayrılan bir uçağın hayat bulduğunu belirten Okul Müdürü Çevik, \"Dünyada bir ilki yaşıyoruz. Bir okulun bahçesinde yolcu uçağı olacak. Uçak okulumuzda kütüphane olarak hizmet verecek. Normalde hurda olacaktı. Ancak şimdi eğitim için çalışacak. Çocuklarımızın uygulamalı derslerinde de bir materyal olacak. Uçağın içerisinde sinema salonu olacak. Yüksek maliyetle alındı. Bir hayırsever bu uçağı alarak bize bağışladı. Uçak açık arttırmaya çıktığında 1.5 milyon dolardan sunulmuştu\" dedi.