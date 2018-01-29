(Görüntülü Haber) Antalya'da yayla şenliğinde kar üstünde güreş

Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Finike ilçesinde düzenlenen \'Kar Şenliği\'ne katılanlar, çocuklarıyla birlikte kayak yapıp, kar topu oynarken, pehlivanlar da kar üstünde yarı çıplak güreş tuttu. Finike Belediyesi tarafından 1480 rakımlı Ördübek Yaylası\'nda, \'Kar Şenliği\' düzenlendi. Etkinliğe, Finike Belediye Başkanı AK Partili Kaan Osman Sarıoğlu, eşi Dilek Sarıoğlu, Finike Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu ile yaklaşık 1000 kişi katıldı. Etkinliğe katılan Finikeliler, çocuklarıyla birlikte kayak yapıp, kar topu oynadı. Yağlı güreşçiler Burak Ünar, Atilla Bayram, Erkan Dalgıç ve Özkan Kozikoğlu ise 0 derece sıcaklıkta vücutlarının üst kısmındaki kıyafetleri çıkarıp, karda güreş tuttu. Karla vücutlarına masaj yaptıktan sonra güreşen pehlivanların gösterisi, şenliğe katılanlar tarafından ilgiyle izlendi. Şenlik kapsamında, katılımcılara 1 tona yakın mangalda pişirilmiş sucuk ikram edildi. Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, \'Kar Şenliği\'nin bu yıl ilkini gerçekleştirdiklerini belirterek, \"Finike, sahil memleketi olmasına rağmen hemen yarım saat yukarı çıkıp, dağlara uzandığınızda muhteşem bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Her zaman aklımızdaydı. \'Denizi ve sahili olan bir yerde bir de \'Kar Şenliği\' olur mu? İnsanlar gelip, eğlenir mi?\'. Ancak ilk olmasına rağmen güzel oldu. Vatandaşlarımız mutlu oldu\" dedi. Kayak sporuyla 45 yıldır uğraşan emekli Hikmet Balçin ise kayak yapmak için katıldığı şenlikte gösteri yaptı. Kayak yapmak için Saklıkent\'e gittiğini belirten Balçin, Ördübek Yaylası\'nın havasını ve doğasını çok beğendiğini söyledi. Etkinliğe katılanlar da birlik ve beraberlik duygusu yaşadıklarını, ailece mutlu bir gün geçirdiklerini ve çok eğlendiklerini anlattı.