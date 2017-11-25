(Görüntülü Haber) Antalya'da trafik kazası 2 yaralı

Süleyman EKİN ANTALYA, (DHA) ANTALYA\'da, otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı. Muratpaşa İlçesi 100. Yıl Bulvarı\'ndaki kaza, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Turgut Reis Caddesi\'nden 100. Yıl Bulvarı istikametine seyreden ve sürücünün ismi henüz belirlenemeyen 07 FPC 59 plakalı motosiklet, Güllük Caddesi\'nden Falez Kavşağı\'na seyir halindeki İrfan Mercan (34) yönetimindeki 07 FUG 47 plakası otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü asfalta savruldu. Motosiklet ise yaklaşık 50 metre sürüklenerek yol kenarında park halindeki 07 HS 044 plakalı otomobilin altına girdi. İrfan Mercan\'ın kullandığı otomobil de kontrolden çıkarak önce Serhat Özkan idaresindeki 07 ZBT 11 plakalı otomobile, sonra Mobese direğine çarparak durdu. Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kazada, sürücü İrfan Mercan da başından hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü.