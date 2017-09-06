(Görüntülü Haber) Antalya'da Rus okulunun ilk ders zilini Vali çaldı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TURİZMİN başkenti Antalya\'da Rus ve Rusça konuşan diğer ülke ailelerinin çocuklarının kendi ana dillerinde eğitim aldığı Uluslararası Özel Rus Okulu\'nda, Rusya ile eş zamanlı okullar açıldı. Rus öğrencilerin ilk ders zili Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından çalındı. Antalya\'da 2000 yılında kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı, Rusya Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan onaylı Uluslararası Özel Rus Okulu\'nda, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başladı. Rusçanın anadil, Türkçe ve İngilizcenin yabancı dil olarak okutulduğu, her yıl Rusya ile birlikte 1 Eylül\'de açılan okul, bu yıl Kurban Bayramı tatili nedeniyle açılışını 6 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirdi. Müfredatta Türk kültürü ve tarihi dersi de verilen Rus Okulu\'nun yeni eğitim ve öğretim yılı açılış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, çok sayıda davetli, Rus aileler ve öğrenciler katıldı. Yeni eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde Rus öğrenciler tarafından hazırlanan dans gösterileri sunuldu. Antalya valisi olarak ilk ders zili törenine katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, “Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün de ifade ettiği gibi dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi Antalya\'da yaşıyoruz. Antalya sadece bir turizm destinasyonu değil çok sayıda yabancı dostumuzun yaşamak için tercih ettiği, gayrimenkul satın aldığı güzel bir şehir. İşi veya evlilik dolayısıyla Antalya\'da yaşayan ve çocukları olan ailelerin çocuklarının anadilde eğitim almaları, anadillerini bu okulda güçlendirmeleri ve yanında Türkçe ve diğer yabancı dilleri öğrenmeleri iki ülke arasında önemli bir köprü ve önemli bir ihtiyacı da giderdiğini düşünüyorum. Biz anne babalar için en önemli şey evlatlarımızın iyi eğitim alması, kendileri, aileleri, ülkeleri, milletleri ve nihayetinde insanlık için faydalı bireylere dönüşmesi en büyük mutluluktur\" dedi. KÜLTÜR KÖPRÜSÜ Rus Okulu\'nun iki ülke arasında çok önemli bir kültür köprüsü olduğunu belirten TÜROFED Başkanı Osman Ayık ise, “Burada yetişecek tüm çocuklarımız ileride iki ülke arasındaki dostluğun daha çok pekişmesine, ilerlemesine ve tüm önyargıların yıkılması adına önemli hizmetleri olacaktır\" dedi. Açılış töreninde bu yıl anaokulu ve ilkokula başlayan öğrencilerle ilk ders zilini çalan Vali Münir Karaloğlu, ardından sınıfları ziyaret ederek derse katıldı. Vali Karaloğlu, çocukları okula başlayan anne babaları ve ders başı yapan öğretmen ve öğrencileri kutladı. RUS MÜFREDATI UYGULANIYOR Eğitim-öğretimin her yıl Rusya ile birlikte 1 Eylül\'de başladığını belirten Eduant Uluslararası Özel Rus Okulu sahibi Victor Bikkenev, 1 yıl anasınıfı, 4 yıl ilkokul, 5 yıl ortaokul ve 2 yıl lise şeklinde toplam 11 yıl mecburi eğitim programı uygulandığını söyledi. Bikkenev, mezun olan öğrencilere hem Rusya hem de Türkiye\'de geçerli iki diploma verildiğini söyledi. 200 ÖĞRENCİ DERSBAŞI YAPTI Okulun kreşinden Rus ve diğer ülke çocuklarının yanı sıra anne Rus, baba Türk veya tamamen Türk aile çocuklarının da yararlanabildiğini belirten Bikkenev, bu eğitimde Türk çocuklarına erken yaşta Rusça ve İngilizce öğretildiğini kaydetti. Uzun yıllar Lara\'da hizmet verdikten sonra 2015\'te Konyaaltı Sarısu\'da kurdukları yeni kampüste eğitim- öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Bikkenev, yaklaşık 200 öğrencileri bulunduğunu dile getirdi.