(Görüntülü Haber) Antalya'da PKK'lıların duruşmasında gerginlik

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da terör örgütü PKK\'lıların yargılandığı davada, sanıklar örgüt propagandası yapınca salon karıştı. Mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Antalya\'da terör örgütü PKK\'nın bazı tesis ve jandarmaya yönelik saldırısı ile Uzman Çavuş Fazıl Doğruöz\'ün şehit edilmesine ilişkin 11\'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına başlandı. Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliye binasındaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonu\'nda görülen duruşma için geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulkadir Akdoğan, Emrecan Demir, Abbas Yaküt, Abdulkerim Yaküt, Hasan Yaküt, Ali Göktekin, Edip Ay, Eyüp Çelik, Ömer Başkurt, Seyithat Göktekin, Veysi Özcakan ile tutuksuz sanıklar ve yakınları katıldı. Sanık Abdulkadir Akdoğan savunmasında, YPG üyesi olduğuna yönelik suçlamaları reddetti. HPG üyesi olduğunu ve bu yönde yapılan suçlamaları kabul ettiğini söyleyen Abdulkadir Akdoğan, “İddianamede geçen suçlamaları kabul etmiyorum. İddianameyi tümüyle reddediyorum. Hepsi asılsızdır. İşkence altında ifadeye imza attım. İlerleyen duruşmalarda ifademi Kürtçe ve Türkçe vereceğim. HPG\'ye bağlılığımı bildiriyorum. Örgütün silahlı eylemlerine katılmadım\" dedi. Sanık Emrecan Demir ise HPG üyesi olduğunu, 17 yaşından bu yana PKK saflarında olduğunu, 1984 yılından bugüne yapılan bütün eylemleri üstlendiğini söyledi. Mahkeme Başkanı Ogün Ahmet Tepe, sanığın PKK üyeleri ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili propaganda yapması üzerine birkaç kez uyarıda bulundu. Demir\'in PKK savunması yapmaya devam etmesi üzerine Mahkeme Başkanı Tepe ve savcısı Ahmet Şevken, iddianame odaklı savunma yapmasını, terör örgütü PKK\'ya yönelik savunma yapmaması konusunda tekrar ikazda bulundu. Sanık avukatı Ali Ersin Gür ise bunun siyasi bir dava olduğunu, müvekkilinin kendisi samimi bir şekilde ifade ettiğini, örgüt üyeliği suçlamasını kabul ettiğini söyledi. Bunun üzerine Başkan Tepe, uyarısını tekrarlayarak, “Burası siyaset meydanı değil. İddianamede yazılı eylemleri yapıp yapmadığına yönelik savunmasını yapsın. Failin düşünceleri, fikri ve ideolojisi bizi ilgilendirmez, bu şekilde savunma yapmasına izin veremeyiz\" diyerek uyarıda bulundu. Tepe, sanık Demir\'in 34 sayfalık savunmasını aldıktan sonra, heyetin de onayıyla savunmasının kesilmesine karar verdi. Sanık Demir\'in elinde mikrofonla savunma yapmaya devam etmesi üzerine jandarma, polis ve mahkeme mübaşiri mikrofonu almak istedi. Bundan dolayı salonda jandarma, polis, güvenlik güçleri ile sanık, sanık yakınları arasında arbede yaşandı. Mahkeme başkanı Ogün Ahmet Tepe, yaşanan olay nedeniyle duruşmaya ara verdi.