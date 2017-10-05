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(Görüntülü Haber) Antalya'da orman yangını

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Konyaaltı İlçesi Kabaca mevkisinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

05 Ekim 2017 20:12

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA\'nın Konyaaltı İlçesi Kabaca mevkisinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü. Konyaaltı İlçesi, Altınyaka- Hisarçandır yolu Kabaca mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri, 1 yangın söndürme helikopteri ve arazözlerle müdahale etti. İtfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında 3 hektar alan zarar gördü. Lüks villaların da yer aldığı yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangının vatandaşların yol kenarındaki tabelaları kaynakla söktüğü sırada sıçrayan kıvılcımdan meydana geldiği anlaşıldı.

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