(Görüntülü Haber) Antalya'da orman yangını

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA\'nın Konyaaltı İlçesi Kabaca mevkisinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.
Konyaaltı İlçesi, Altınyaka- Hisarçandır yolu Kabaca mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri, 1 yangın söndürme helikopteri ve arazözlerle müdahale etti. İtfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında 3 hektar alan zarar gördü. Lüks villaların da yer aldığı yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangının vatandaşların yol kenarındaki tabelaları kaynakla söktüğü sırada sıçrayan kıvılcımdan meydana geldiği anlaşıldı.