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(Görüntülü Haber) Antalya'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

29 Eylül 2017 01:04

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Kepez İlçesi Habibler Mahallesi\'nde meydana geldi. Şehit Uzman Musa Özkan Caddesi\'nde seyir halindeki 25 yaşındaki Zülfikar Koç yönetimindeki 20 V 3602 plakalı otomobil, caddenin karşı şeridine geçmek isteyen Mehmet Altundağ yönetimindeki 07 GGS 91 plakalı çekiciyle çarpıştı. Kazada, sürücüler Zülfikar Koç ve Mehmet Altındal ile çekicideki Selahattin Balıkçı yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılardan Zülfikar Koç Kepez Devlet Hastanesi\'ne, Mehmet Altundağ ve Selahattin Balıkçı ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zülfikar Koç, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Koç\'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Cadde sakinleri, trafik ışığı olmadığı için sürekli caddede sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, önlem alınmasını istedi.

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