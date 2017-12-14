(Görüntülü Haber) Antalya'da gayrimenkul zirvesi

Mehmet ÇINAR- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA)Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'nın işbirliğinde gelişen kentlerin yatırım fırsatlarını sektör temsilcileriyle buluşturmak amacıyla düzenlenen Gelişen Kentler Zirvesi\'nin dokuzuncusu, Antalya\'da yapıldı. Zirveye, İstanbul ve bölgede faaliyet gösteren iş dünyası ve gayrimenkul sektörü temsilcileri, yatırımcılar ve uzmanlar katıldı. Boğaçay ve Konyaaltı\'ndaki kanal, kruvaziyer, sahil, kentsel dönüşüm projelerinin vizyon projeler olduğunu anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya\'nın bu projelerde çok geç kaldığını söyledi. 2016\'daki terör olayları ve darbe girişimiyle bazen de bürokratik süreçlerin zaman kaybettirdiğini dile getiren Menderes Türel, peşin hükümler nedeniyle de şehirlerin çok zaman kaybettiğini ve bedeller ödediğini kaydetti. Türel, ?Bir otelin balkonundan baktığınızda dünyanın en güzel manzaralarından birini görürsünüz. Dünyada bu kadar tarih ve tabiat zengini bir şehir yoktur. Roma, Selçuklu, Osmanlı Cumhuriyet dönemine kadar medeniyetler beşiği. Antalya nüfusu, ekonomik ve sosyal yapıları itibariyle Türkiye\'nin en hızlı büyüyen şehirlerinden biridir dedi. DÜNYANIN EN İDDİALI ŞEHİRLERİNDEN BİRİ OLACAK Antalya\'nın İstanbul\'un Türkiye ekonomisindeki yükünün önemli kısmını belki de yarısını alabilecek potansiyel bir şehir olduğunu belirten Türel, ?Böyle bir Antalya\'da konut metrekare fiyatlarına baktığımızda durumun gerçekten memnun edici düzeyde olduğunu söyleyemeyiz. Hala gerektiği değildir. Antalya\'nın Miami, Barcelona\'dan hiç eksiği yoktur, fazlası vardır. Dünya çapında iddialı işler yaparsanız vizyon koyarsanız, küresel talebi karşılayacak projeler yaparsanız Antalya\'nın taşı toprağı değerlenir, altın olur. Yok eğer \'azıcık aşım kaygısız başım\' derseniz yerinizde oturursunuz. Fakat biz bu görevlere oturmak için gelmedik. Antalya\'nın dünyanın en güzel yeri olduğunu dünyaya gösterecek ve en iddialı şehirlerden birisi olacak dedi. 1970\'LERE GERİ GÖTÜRME İMKANI YOK Büyükşehir Belediyesi\'nin projelerini anlatan ve şehre vizyon ve cazibe kazandıracağını söyleyen Türel, ?Bazılarımız yeni inşaat olmasın, şehir büyümesin, küçük şehir, hatta kasaba konforu devam etsin istiyor. Boş buldukları yere inşaat yapıyorlar diyorlar. Antalya\'yı 1970\'lere geri götürme imkanı olsa en çok ben isterim. Çünkü bu şehrin o sakarında doğdum büyüdüm. O dönemlere dönmek, yaşamak gerçekten güzel bir anlayış olabilir ama o güzel günler geride kaldı. Dünyanın ekonomik sosyal hayatı büyük metropollere akıyor. Büyük metropoller sermaye ve beyinleri çekiyor. Ya küçük bir slowcity olacaksınız ya da global bir şehir olacaksınız. Antalya bir dünya şehri diyorsanız global şehir hedefinde ilerlemesi kaçınılmazdır dedi. KENTSEL DÖNÜŞÜM BİNA YENİLEMEK DEĞİL Kentsel dönüşüm sürecinin sorunlara rağmen fırsata çevrilmesi gerektiğini belirten GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, ?Bu süreci kapsamlı bir imar reformuyla planlamalıyız. Şehirlerimizi, talep ve ihtiyaçlara göre geliştirmeli, değiştirmeli ve dönüştürmeliyiz. Kentsel dönüşüm sürecine katkı amacıyla Kentsel Dönüşüm ve Şehir Planlama Komitesi\'ni kurduk. Çünkü ne kadar süratli dönüşüm yaparsak o kadar iyi sonuçlar alacağız. Kentsel dönüşüm sürecinde, dönüşüm yaparken adalar bazında işbirliği yapmak zorundayız. Kentsel dönüşüm sadece binaları yenilemek değil, içinde sosyal yapılar ve meydanların da bulunduğu alanların planlamasıdır dedi. 11 MEGA PROJE Antalya\'da farklı sektörleri kalkındıracak 11 mega proje yapıldığını belirten Yetgin, Bu projeler tamamlandığında, altyapısı daha da güçlenen Antalya, yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip hale gelecek. Dünyada yerli ve yabancı ziyaretçinin en çok geldiği yerler içinde 4\'üncü sırada bulunan Antalya\'nın Rusya krizi nedeniyle azalan turist sayısı yeniden hızlıca arttı. Antalya yabancıya konut satışında İstanbul ile yarışır hale geldi. Antalya, önümüzdeki süreçte de yabancıya konut satışıyla ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir. Antalya\'da turizmin yanı sıra, inşaat, sanayi, tarım, ihracat ve yatçılık da yatırımcı için cazip sektörler arasında dedi.