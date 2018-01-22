(Görüntülü Haber) Antalya'da fırtına yıktı- geçti, altgeçitler suyla doldu

Mehmet ÇINAR- Levent YENİGÜN- Namık Kemal KILINÇ/KEMER-SERİK(Antalya), (DHA)- ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın merkez ve batı ilçelerinde dün akşam başlayan ve sabaha kadar süren kuvvetli fırtına ve gök gürültü sağanak etkili oldu. Bazı bölgelerde fırtına hızı 110 kilometreye ulaşırken, metrekareye düşen yağış miktarı 98 kilograma kadar yükseldi. Yoğun yağış nedeniyle Falez\'deki alt geçidi su bastı. Antalya\'ya gece yarısı kuvvetli fırtına ve yağmurun yanı sıra dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli yağış ve fırtına neticesinde bazı ağaçlar kırılırken, Falez kavşağındaki alt geçidi ise su bastı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri su basan alt geçitte tahliye çalışmaları yaparak, sabah erken saatlerden itibaren alt geçidi trafiğe açtı. Meteoroloji 4\'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bazı bölgelerde fırtınanın hızının 110 kilometreye kadar çıktığını, yağış miktarının da metrekareye 98 kilogramı bulduğunu kaydetti. Meteoroloji 4\'üncü Bölge Müdürlüğü ölçüm istasyonlarının verilerine göre son 24 saatte metrekareye Dağbeli\'nde 98, Kemer Ovacık\'ta 74, Döşemealtı Karain\'de 70, Nebiler\'de 58, Manavgat Beşkonak\'ta 41, Kaş Çavdır\'da 38 kilogram yağış düştü. KEMER\'DE SAĞANAK, DOLU VE ŞİDDETLİ RÜZGAR Kemer\'de saat 03.00 sıralarında sağanak ve dolu yağışı başladı. Yağışla birlikte şiddetli rüzgar da etkisini gösterdi. Özellikle Tekirova ve Kuzdere mahallelerinde etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu, araçlara zarar verdi, ağaçlar kökünden sökülürken, bazı elektrik direkleri devrildi. Bölgede az sayıda serada da maddi hasar meydana geldiği belirtildi. MİNARENİN ALEMİ KOPTU Kuzdere Mahallesi\'ndeki Karataş Camii\'nin minaresinin alemi koparak yere düştü. Aynı mahalledeki bir evin uçan metal çatısı da motosiklet ve bisikletin üzerine düştü. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kemer Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Jandarma ve polis ekipleri de bölgeye yönlendirildi. SERALAR ZARAR GÖRDÜ Tekirova Mahallesi\'nde ise çok sayıda sera alanının zarar gördüğü, birçok ağacın da yıkılıp, kökünden söküldüğü belirtildi. Bölge halkı yaşadıkları olayın hortum olduğunu kaydetti. Kemer Belediye Başkan vekili Ahmet Can ile Meclis Üyesi Recep Yılmaz, zarar gören bölgeye giderek inceleme yaptı. Şehir dışında olan Kemer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül, \"En büyük tesellimiz can kaybanının olmamasıdır. Belediyemiz tüm ekipleriyle yaraları sarmak için seferber olmuştur\" dedi. SERİK\'TE SERALARI VURDU Yağmur ve şiddetli rüzgar Serik\'te de etkili oldu. İlçeye bağlı Eski Yörük, Yukarı Kocayatak ve Töngüçlü mahallelerinde cam seralarda hasar olduğu belirtilirken, açık alandaki sebzelerin de zarar gördüğü kaydedildi. Serik Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Aksu\'da ise 30 dönüm tarım alanı zarar gördü. Finike\'de son 3 gündür devam eden sağanak yağış ve fırtına nedeniyle kırsal mahalleler Yalnız, Arif, Yeşilköy\'de de seralar zarar gördü. DOĞU İLÇELERİ İÇİN UYARI DEVAM EDİYOR Meteoroloji 4\'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağışların Aksu\'dan itibaren Antalya\'nın doğu ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya devam edeceğine dikkat çekerek, Alanya-Gazipaşa\'ya kadarki bölgede şiddetli yağış ve fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı. Aynı zamanda denizde de kuvvetli fırtına ve yağışın etkili devam edeceği belirtildi.