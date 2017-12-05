(Görüntülü Haber) Antalya'da ayrı yaşadığı eşini öldüren koca tutuklandı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da ayrı yaşadığı eşi Sultan U.\'yu (27) annesiyle yaşadığı evde yabancı bir erkek görünce öldürüp, yanındaki M.S.Ö.\'yü (60) yaralayan Sedat Uluışık (36) tutuklandı. Sedat U., gazetecilerin \"Eşini neden öldürdün\" sorusuna, \"Aldatmadan dolayı öldürdüm\" karşılığını verdi. Olay, dün saat 21.00\'de Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6703 Sokak\'taki gecekonduda meydana geldi. Boyacılık işiyle uğraşan Sedat U., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Sultan U. ile bir süredir ayrı yaşamaya başladı. İddiaya göre eşine şiddet uygulayan Sedat U., sık sık eve gelip barışmak istemesine rağmen olumsuz yanıt aldı. Sedat U., dün akşam yeniden barışmak için eşinin annesiyle oturduğu gecekonduya geldi. Evde kayınvalidesinin olmadığını ve eşinin yanında yabancı bir erkek olduğunu gören Sedat U., mutfağa gitti. Buradan aldığı bıçakla eşinin yanındaki M.S.Ö.\'yü 5, eşini 7 yerinden bıçaklayan Sedat U. da ellerinden yaralandı. Sedat U., daha sonra olay yerinden ayrıldı. KURTARILAMADI Komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sultan U., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülürken, M.S.Ö. ise Kepez Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. 2 çocuk annesi Sultan U., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.S.Ö.\'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kepez Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan bir saat sonra Dokuma Ulus Mahallesi\'nde yürürken yakalanan Sedat U., gözaltına alındı. TUTUKLANDI Ellerindeki yaralanma nedeniyle sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan Sedat U., bugün öğle saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği\'ndeki sorgusunun ardından adliyeye götürüldü. Zedat U., emniyetten çıkarken gazetecilerin \"Eşini neden öldürdün\" sorusuna, \"Aldatmadan dolayı öldürdüm\" karşılığını verdi. Sedat U., sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Sultan U.\'nun bir süredir annesiyle yaşadığı, anne- kızın harabe şeklindeki elektrik ve suyu olmayan gecekonduda komşularının yardımıyla geçindiği öğrenildi. Sultan U.\'nun cenazesi, Adli Tıp Morgu\'ndan annesi Aysen K. tarafından alınarak Kurşunlu Mezarlığı\'na defnedildi.