(Görüntülü Haber) Antalya Trump'ın ABD'li danışmanı Malloch'tan ülkesine 'Gülen' eleştirisi Kellesini isterdik EK

Antalya Trump\'ın ABD\'li danışmanı Malloch\'tan ülkesine \'Gülen\' eleştirisi Kellesini isterdik EK Trump\'ın ABD\'li danışmanı Malloch\'tan ülkesine \'Gülen\' eleştirisi: Kellesini isterdik /EK FETÖ\'NÜN ANALİZ RAPORU OLUŞTURULDU Polis Akademisi ve Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 2\'nci Güvenlik Sempozyumu\'nda \'Yeni Nesil Terör: FETÖ\'nün analizi\' raporu açıklandı. Şubat ayında düzenlenen çalıştay sonrası derlenen raporun sonuçlarını Polis Akademisi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Levent Yılmaz açıkladı. FETÖ\'nün en temel hakimiyet alanını psikolojik alan olarak belirten Yrd. Doç. Dr. Yılmaz, örgütün militanlarını geri planda tuttuğunu, yeri geldiğinde gizli hücrelerin aktif hale getirildiğini söyledi. Örgütte \'biz ve onlar\' vurgusu olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Yılmaz, \"Bizden değilsen başın belada gibi yüksek bir tehdit algısı var. Bireyin tek başına olduğu değerler \'biz\' vurgusu içinde örgütte yok ediliyor. FETÖ\'de üyeler örgüte girdikten sonra radikalleşme başlıyor. Diğer örgütlerde radikalleşen bireyler örgüte katılıyor. Normalda 3-12 ay süren radikalleşme, FETÖ\'de 30-40 yıl alabiliyor\" dedi. F SERİSİ 1 DOLARI OLANLAR GÜLEN\'E DAHA YAKIN Örgüt üyelerinin çift kişilikli hayatları olduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Yılmaz, üyelerin hiçbirinin kendisi olmadığını aktardı. Örgütte dini bir yapılanma maskesi olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Yılmaz, şöyle devam etti:\"Mehdilik yalanından kainat imamlığına bir süreç var. \'Rüyamda peygamber gördüm\' yalanı var. Örgüt evlerinde namaz için orada olmadığı halde Gülen için ayrı bir seccade seriliyor. Ruhunun gelip namaz kıldığı söyleniyor. Ağabey ve ablaların gül suyu kokusu taktiği var. Gizlice bu kokuyu eve yayarak eve Gülen\'in eve geldiği yalanı söyleniyor. Gizli haberleşmeye çok önem veriyor. Dergi kapaklarında darbe sinyalleri görülüyor. Örgüt içinde 1 dolar var. Statüye göre dolar var ceplerinde. F serisi dolarınız varsa Gülen\'e çok yakınsınız demektir. Futbolcu Hakan Şükür vasıtasıyla Yavuz Sultan Selim\'in kaftanını ABD\'ye kaçırmaya çalıştılar. Eğer kaftan çalınsaydı Gülen bu kaftanı giyip Türkiye\'ye dönmesinin planı yapılıyordu.\" KARARLARIN PEYGAMBER TARAFINDAN GÖNDERİLDİĞİ İDDİASI Gizli haberleşme ağları olarak \'ByLock ve eagle\'in kullanıldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Yılmaz, \"Örgüt kendini meşrulaştırmak için dini kullanmış. Kendine Anadolu\'daki cemaatlerdenmiş gibi gösteriyor. Dini sıfatlar ön plana çıkıyor. İmam sıfatları veriliyor. FETÖ lideri, kararları kendisinin almadığını, kararların peygamber ve Allah tarafından geldiğini ifade ediyor\" dedi. İNGİLİZLERİN SINAV MEKANİZMASINI DA ELE GEÇİRMİŞLER Yrd. Doç. Dr. Levent Yılmaz, FETÖ\'nün devletin stratejik noktalarına adam devşirmek amacıyla soru hırsızlığı yaptığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Yılmaz, \"Örgüt tarafından 2000-2013 yılları arasında KPSS, ÖSS, ALES, Askeri Liseler, YDS gibi ÖSYM kontrolünde yapılan tüm sınav soruları çalınmıştır. FETÖ yapılanması bunlarla da yetinmeyerek İngiliz devletinin yaptığı IELTS sınav mekanizmasını da 2013-2014 yıllarında ele geçirmiştir\" dedi. GÖRUNTÜ DÖKÜMÜ -------------------- - Salondan detay görüntü - Katılımcılardan detay görüntü - Yardımcı Doç. Dr. Levent YILMAZ ın konuşması 328 MB /// 5.23\" Haber: Hasan DEMİRBAŞ/Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)