(Görüntülü Haber) Antalya Şehircilik Fuarı başladı

İbrahim LALELİ- Emrah GÜL ANTALYA, (DHA) Antalya City Expo- Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, ANFAŞ Antalya Expo Center\'da törenle açıldı. Törene, Vali Münir Karaloğlu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere\'nin yanı sıra birlik üyesi belediye başkanlar katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği\'nin desteği ve Akdeniz Belediyeler Birliği\'nin koordinatörlüğünde bu yıl 8\'incisi gerçekleştirilen Antalya City Expo- Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, 30 Mart\'ta sona erecek. Fuara Fas, Kosova, Makedonya, Irak, İran, Kırgızistan, Kıbrıs, Azerbaycan, Umman, Lübnan, Karadağ, Ukrayna, Arnavutluk, Cezayir, Ürdün, Suudi Arabistan, Çin ve Kuveyt\'ten gelen katılımcılar da yer aldı. HAKAN TÜTÜNCÜ AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI Belediyeciliği güncel teknolojilerle buluşturmayı hedefleyen fuarın açılış konuşmasını yapan AKBB ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya\'mız için fuar çalışmasını her yıl güçlü bir şekilde büyüterek yolumuza devam etmeye gayret etmekteyiz dedi. Konuşmasına, fuarın amacını anlatarak devam eden Tütüncü şunları söyledi Her yıl farklı bir tema kapsamında bir araya geliyoruz. Fuar süresince belediyelerin ortaya koyduğu özel projeleri inceleme ve tetkik etme fırsatı yakalıyoruz. Fuar süresince tedarikçilerimizin yıl içinde yaptıkları yenilikleri farklı bir gözle görmek ve incelemek fuarın en önemli amaçlarındandır. Belediyecilik noktasında belediye başkanlarımızın, bürokrat arkadaşlarımızla da zaman içinde elde ettiği tecrübeleri paylaşabileceği ortamlar oluşturuyoruz. Fuar için Türkiye\'deki tüm belediye birliklerini ziyaret ediliyor, büyükşehirlerin belediye başkanlarını ziyaret ederek davet ediyoruz. 900\'den fazla misafirimizi Antalya\'da ağırlıyoruz. Onlarla birlikte şehrimize farklı bir hareketliliği kazandırmanın arayışı içindeyiz dedi. \'BELEDİYECİLİK ÇÖZÜM SANATI\' Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş da belediyeciliğin çözüm sanatı olduğunu söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin alt yapı sorunu olmayan bir belediye olduğuna değinen Beşiktaş, Suyu olmayana su, yolu olmayana yo, işi olmayana iş, aşı olmayana aş götüren bir belediyeyiz dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden de bahseden Beşiktaş, Antalya\'nın akıllı kent olduğuna değinerek, Akıllı kent projesi hakkında da bilgi verdi. VALİ KARALOĞLU Vali Münir Karaloğlu ise dünyada yaşayan insanların yüzde 80\'inin yaşamını şehirlerde sürdürdüğünü söyledi. Şehirlerin insanlığın yaşam ve buluşma merkezi olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, Onun için şehirlerin iyi yönetilmesi şehirlerde günün teknolojilerin kullanılması, şehirlerde yaşam kalitesinin artırılması insanlık için çok önemli. Akıllı şehir \'Smart city\' gibi kavramların yerine geçirmeliyiz. Hatta sanayi de kullandığımız Sanayi 4.0 benzeri çalışmaları City 4.0 olarak hayata geçirmeliyiz dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile 3 gün sürecek 8. Antalya City Expo- Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı\'nın kapıları ziyaretçilere açıldı. FUARDA NELER VAR Fuarda belediye ve ulaşım araçları, geçiş ve aktarma sistemleri, belediye demirbaş ve tüketim malzemeleri, kent mobilyaları, park- bahçe düzenlemeleri, bahçe süs bitkileri, peyzaj, altyapı su, gaz, yol malzeme ve ekipmanları, arıtma sistemleri, temizlik ve bakım ekipmanları, ses, ışık ve görüntü ekipmanları, spor tesisi ve spor malzemeleri, güvenlik, yangın, iş sağlığı ve güvenliği, elektrik, elektronik, bilgisayar otomasyon, yazılım, e-belediyecilik sistemleri gibi yeni ürün grupları ziyaretçilere tanıtılacak.