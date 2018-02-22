(Görüntülü Haber) Antalya şehidini uğurluyor

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) IRAK\'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinde PKK\'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Cumali Gür (26) bugün Antalya\'nın Manavgat ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Tören için hazırlıklar tamamlanırken, şehidin annesi Yiter Gür\'ün dün öğleden sonra fenalaştığı ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde anjiyo olduğu belirtildi. Irak\'ın kuzeyinde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Cumali Gür\'ün Manavgat\'a bağlı Kızılot Mahallesi\'nde oturan ailesi şehadet haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Şeker ve yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunan anne Yiter Gür, dün akşam saatlerinde kalp sıkışması yaşayınca Manavgat Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada yapılan ilk muayenesinin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilen Yiter Gür, gece anjiyo oldu. Sağlık durumu iyi olan Yiter Gün, bugün sağlık görevlileri tarafından evine getirildi. GAZİLERDEN BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ Şehit Sözleşmeli Er Cumali Gür\'ün ailesinin Kızılot Mahallesi\'ndeki baba evinin önüne Manavgat Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından taziye çadırları kuruldu. Sürekli olarak Kuran okunan taziye çadırlarında şehit babası Nazım Gür, ziyarete gelenlerin taziyelerini kabul etti. Türkiye Mücahit ve Muharip Gaziler Derneği Antalya Manavgat Şubesi Osman Nuri Arslan ve dernek üyeleri de taziye çadırına gelerek şehit babası Nazım Gür\'e başsağlığı dileklerini iletti. HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI Şehit Cumali Gür\'ün cenaze namazının kılınacağı Kızılot kapalı pazaryerindeki hazırlıklar da tamamlandı. Pazaryeri Türk bayraklarıyla donatılırken, Manavgat Belediyesi tarafından da çevre temizliği ve düzenlemesi yapıldı. Pazaryeri yakınlarında bulunan 5 yıldızlı otellerin tamamına da dev Türk bayrakları asıldı. Dün akşam askeri uçakla Antalya\'ya getirilen ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne konulan Cumali Gür\'ün cenazesi bugün ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Manavgat\'ta toprağa verilecek.