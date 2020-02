(Görüntülü Haber) Annesiyle sobadan zehirlenen üniversite öğrencisi de yaşamını yitirdi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ\'de, 26 Mart\'ta annesiyle birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Murat Can Sarıcan (22), 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Anne Semra Sarıcan (63) olay günü yaşamını yitirmişti. Merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Fesleğen Sokak\'ta bulunan 2 katlı evin üst katında oturan Semra Sarıcan ve oğlu Murat Can Sarıcan\'a ulaşamayan akrabaları eve giderek kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren yakınları anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini farketti. Yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin yaptığı kontrolde Semra Sarıcan\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Murat Can Sarıcan ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlik Fakültesi 3\'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Sarıcan, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Sarıcan için bugün Hunat Camii\'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sarıcan\'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Sarıcan, Argıncık Mezarlığı\'nda toprağa verildi.