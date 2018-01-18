(Görüntülü Haber) Annesini döven babasını bıçaklayarak öldürdü

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan Huntington hastası olan Furkan Değirmenci (23), aynı hastalıkla mücadele eden babası Hamza Değirmenci\'yi (52), annesini dövdüğü gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdü.



Olay, dün gece merkez Kocasinan ilçesi Serçeönü mahallesi Saray Caddesi Erciyes Siteleri\'ndeki binanın 2\'nci katındaki dairede meydana geldi. Eve geç gelen işçi emeklisi Hamza Değirmenci, 25 yıllık eşi Nebahat Değirmenci\'den çay demlemesini istedi. İddiaya göre, olumsuz yanıt alınca sinirlenen Hamza Değirmenci, eşini saçından sürükleyip, mutfağa götürmek istedi. Bu sırada oğlu asansör tamircisi oğlu Furkan Değirmenci girdi. Baba ile oğlu arasındaki tartışma büyüdü. Furkan Değirmenci, mutfak tezgahı üzerinde duran ekmek bıçağıyla babasını boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, öldürdü.



Furkan Değirmenci, daha sonra polise teslim oldu. Furkan Değirmenci\'nin polise verdiği ilk ifadesinde, \"Babam anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Olay sırasında da öyle oldu. Annemi saçlarından sürükleyerek, döverek mutfağa götürürken, \'Yapma\' diye bağırdım. Beni de tehdit ederek, üzerime yürüdü. Sonrasında kendimi kaybettim\" dediği öğrenildi.



Öldürülen Hamza Değirmenci ve cinayet şüphelisi oğlu Furkan Değirmenci\'nin genetik bir nörolojik hastalık olan Huntington hastası oldukları da bildirildi. Furkan Değirmenci, poliste ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek. Hamza Değirmenci\'nin cesedi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.



HUNTİNGTON HASTALIĞI NEDİR?



Huntington; genetik bir nörolojik hastalık olarak biliniyor. Hastalarda bazı hareket bozukluklarının yanı sıra mental gerilik görülüyor. Huntington: beynin belirli bölümlerinde hasar oluşturan genetik bir hastalık. Bu hasar hastalarda zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açıyor. Daha ileri safhalarda mental geriliğe (zekâ geriliği) yol açabiliyor. Duygusal sorunlara neden oluyor. Baskın (dominant) bir gen ile aktarılan hastalık beyin ve sinir sistemini etkiliyor. Huntington hastalığı, (HH) “Huntington Koreası” olarak da biliniyor. Bu hastalığa neden olan gen normalde beynin önemli fonksiyonlarının oluşturulmasında rol oynuyorr. Huntington hastalarındada bu gen, genin doğru şekilde çalışmasını engelleyen bir mutasyon (değişim) görülüyor. HH; aynı aile bireylerin de bile oldukça değişken seyrediyor. HH\'nin belirtileri hafif kontrol edilemeyen kas hareketleri, sendeleme, sakarlık, konsantrasyon eksikliği, kolayca depresyona girme ve kısa süreli hafıza kapasite kayıpları olarak sıralanabiliyor.