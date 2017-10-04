(Görüntülü Haber) Annesini bıçaklayarak öldürdü

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen 41 yaşındaki Harun Gül, 73 yaşındaki annesi Gülfidan Gül’ü 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Merkez Kocasinan İlçesi Sancaktepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre şizofreni tedavisi gören işsiz Harun Gül, girdiği bunalım sonucu annesi Gülfidan Gül’ü çeşitli yerlerinden bıçakladı. Annesini bıçakladıktan sonra polis ekiplerini arayan Harun Gül durumu anlattı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de anne katili Harun Gül\'ü gözaltına aldı. Otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan anne Gül\'ün 10 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.