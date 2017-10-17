(Görüntülü Haber) Annesine küfür ederek sözlü tacizde bulunduğunu öne sürdüğü sürdüğü kişiyi öldürdü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da 21 yaşındaki Hasan T., annesine küfür ederek sözlü tacizde bulunduğunu öne sürdüğü 20 yaşındaki Furkan Navir\'i bıçaklayarak öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. Olay, gece yarısı merkez Selçuklu ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi Maun Sokak\'ta bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Bir kafede bulaşıkçı Yaşar T.\'ye aynı kafede garson Furkan Navir\'in küfür ederek birçok kez sözlü tacizde bulunduğu öne sürüldü. Annesi bunu oğlu Hasan T.\'ye anlattı. Hasan T. bunun üzerine Furkan Navir ile tartışmaya başladı. Akşam çalıştığı kafeden Çıkan Navir, Hasan T.\'yi arayarak kafenin önünde buluşmak istedi. Bunun üzerine Hasan T. babası Mahmut T.\'yi de yanına alarak kafenin önüne gitti. Burada konuşmaya başlayan ikili arasında kısa süre sonra kavga çıktı. Kavgaya baba Mahmut T. ile Navir\'in arkadaşları 22 yaşındaki Ahmet Tek ile 18 yaşındaki Diyar Koç da katıldı. Yanında getirdiği bıçağı rastgele sallayan Hasan T., Furkan Navir\'i kalbinden, Ahmet Tek ve Diyar Koç\'u da vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar kendilerine ait otomobille yakındaki özel bir hastaneye gitti. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralalır, daha sonra kent merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilen Furkan Navir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. \"ANNEME KÜFÜRLÜ TACİZDE BULUNDU\" Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralıların ifadeleri doğrultusunda bir çiğ köftecide çalışan şüpheli Hasan T.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa süren çalışma sonrası Hasan T.\'yi olay yerinden 200 metre ilerideki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Suç aleti bıçağı bahçeye attığı tespit edilen Hasan T. sağlık kontrolü çıkışında gazetecilerin neden bıçakladın? sorusuna, \"Furkan anneme küfürlü tacizde bulundu\" dedi. Hasan T.\'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.