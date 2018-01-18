(Görüntülü Haber) Annesi tarafından öldürülen 8 aylık bebeğin cenazesi alındı

Veysel DOGUÇ/ADANA, (DHA)- MERSİN\'de annesi tarafından boğazı kesilerek öldürülen 8 aylık Firdevs Tufan\'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından, yakınlarına teslim edildi.



Olay, Mut ilçesine bağlı Yalnızca Mahallesi\'nde dün gece meydana geldi. Eşi ile aralarında sorunlar bulunan 4 çocuk annesi Ayşe Tufan, bir süre önce 8 aylık kızı Firdevs\'i de yanına alarak evi terk edip, ailesinin yanına yerleşti. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Tufan, kızı Firdevs\'in dün akşam boğazını keserek öldürdü. Ayşe Turan daha sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesti. Komşusunu ziyarete giden Tufan\'ın annesi Ayşe Karayer, eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Kızı ve torununu kanlar içinde bulunca şoka giren Karayer, komşularını ve 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Firdevs bebeğin öldüğünü belirledi. Çok kan kaybeden Ayşe Turan ise Mut Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tufan, Adana\'daki bir hastaneye sevk edildi. Olayın ardından Firdevs bebeğin cenazesi bugün Adana Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Otopsisi tamamlanan bebeğin cenazesi aile yakınlarını tarafından alınarak, defnedilmek üzere Mut ilçesine götürüldü.

