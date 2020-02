(Görüntülü Haber) Annesi fark etti, babası hayat verdi

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de yapılan ameliyatla, doğuştan safra yolları bulunmaması nedeniyle karaciğeri işlevini yitiren 9 aylık Azra Sağır bebeğe babası Veli Sağır (42) can aşısı oldu. Baba Sağır\'ın karaciğerinin bir parçası nakledilen Azra bebek yaşama tutundu. Anne Sabriye Sağır\'ın (26) henüz 6 günlükken kızının dışkı renginin farklı olmasından şüphelenmesiyle Azra bebeğe erken teşhis konulup, tedavisine de erken başlandığı belirtildi. Giresun’da yaşayan kuaför Sabriye Sağır ile fitness antrenörü Veli Sağır’ın kızları Azra, geçen yıl 16 Mayıs’ta dünyaya geldi. Çift büyük mutluluk yaşarken, her dakikasını Azra’yla geçiren anne Sağır’ın gözünden kızının dışkısındaki değişiklik kaçmadı. Sağır çifti henüz 6 günlük olan Azra’yı hemen devlet hastanesinin acil servisine götürdü. Bebeğin dışkısındaki beyazlığın anne sütünden kaynaklanmış olabileceği, enfeksiyon kaptığı söylenirken, bununla yetinmeyen çift bu kez çocuk hastanesine başvurdu. Sarılık başlayan bebeğin safra kanallarının olmama ihtimali bulunduğunu belirten doktoru, Azra’yı Trabzon’a sevk etti. Burada yapılan tetkikler sonucu Azra’ya \'bilier atrezi\' denilen, doğuştan safra yolları yokluğu tanısı konuldu. 33 günlükken safra yolu açmak amacıyla Kazai operasyonuna alınan Azra bebeğe, karaciğer nakli kararı verildi. Dört ay boyunca zaman zaman Trabzon’daki hastanede kalan aile, nakil kararıyla büyük üzüntü yaşarken, hem doktorların önerisi hem de internette yaptıkları araştırma sonucunda nakil için İzmir’e geldi, Kent Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucu baba Sağır’ın uygun verici olduğu saptanırken, bebek için operasyon hazırlıkları başladı. Geçen 15 Kasım’da minik Azra ile baba Sağır, Doç. Dr. Murat Kılıç ve Opr. Dr. Cahit Yılmaz başkanlığındaki iki ekip tarafından nakil ameliyatına alındı. Başarıyla tamamlanan nakil sonrasında minik Azra yeni bir hayata başladı. ALT BEZİNİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKİYORUM Dikkati sayesinde kızını nakle götüren hastalığa erken tanı konulmasını sağlayan anne Sağır, \"Kızımın dışkısındaki değişikliği fark ettiğimde süt kesiğidir, normal, geçer dediler. Hatta ilk başvurduğum hastanede de aynısı dediler. Ama bu dışkıdan şüphelendim, gözlerindeki sarılık da geçmiyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse bu dışkıdaki farklılığın bizi nakle götüreceği hiç aklıma gelmemişti. Kazai operasyonu yapıldığında da karaciğer naklinin kaçınılmaz olduğu söylendi. Kızımla doğduğundan beri hastanelerdeyiz. Çok kötü günlerdi, hala panikleyip, alt bezinin fotoğraflarını çekiyor, doktorlarımıza soruyorum. Çok şükür kızım şimdi sağlıklı, keyifli, onunla her şeye baştan başlayabiliriz. Çok mutluyuz. Çocuklarındaki değişikliği en çok anneler fark eder\" diye konuştu. Kızına koyulan bilier atrezi tanısını bir ayın sonunda telaffuz edebildiğini belirten baba Sağır ise şöyle konuştu: \"Tanı konulduğunda yüzde 1-10 nakil olmayabilir, dendi. Biz de hep bu yüzde 2\'e, 10 inandık. Ama öyle olmadı. Nakil için verici olabileceğim söylendiğinde tansiyon sorunum çıktı, diyet yaparak 90 kilodan 75 kiloya düştüm. Çok şükür ki kızıma donör olabildim. Her annenin babanın yapacağı şeyi yaptım. Azra zaten benim bir parçamdı. Ona ikinci kez hayat verdik. Allah bu durumda olanların yardımcısı olsun. Hastalık nadir görülüyor diye biliyorduk ama buraya gelince hiç de öyle az olmadığını gördük. O yüzden anne babaların çocuklarını çok iyi izlemeleri gerekiyor.\" Öte yandan İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç, Azra’nın ve babasının sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek, \"Azra’da doğuştan safra yolları yokluğundan karaciğer sirozu gelişmişti. Bu nedenle nakil yaptık. Maalesef bilier atrezi bebekleri karaciğer nakline götüren nedenlerin ilk sırasında yer alıyor. O nedenle uzayan sarılık ve beyaz, macun kıvamında dışkı belirtilerinden biri, bu durumun anne babaların dikkatinden kaçmaması da çok önemli\" diye konuştu.