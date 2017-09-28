(Görüntülü Haber) Annenin feryadı

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 9 ay önce akondroplazi (bodurluk) sendromlu dünyaya gelen Eymen Gözükara\'nın annesi Esma Gözükara, bebeği için evin bir odasında yoğun bakım şartları oluşturulmasının istendiğini belirterek, \"Evde yoğun bakım odası oluşturmanın maliyeti yüksek. Hayırseverlere sesleniyorum, ben kuru soğan yerim. Yeter ki Eymenim yaşasın\" dedi. Antalya\'da 25 haftalık hamileyken çocuğunun dünyada 25 binde 1 görülen akondroplazi olduğunu öğrenen Esma Gözükara, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde 9 ay önce oğlu Eymen\'i dünyaya getirdi. Bebeğinin sürekli gözetim altında tutulduğunu, doğduğu günden bugüne hastanede tedavi edildiğini söyleyen Esma Gözükara, \"Eymen\'in tedavisinin evde yapılabileceği söylenerek 40 gün önce taburcu edildi. Ancak uygun şartları sağlayamadığımız için akciğerlerinde sorunlar meydana geldi, nefes almakta güçlük çekiyordu. Ambulansla hastaneye ulaştırdık. 30 gün önce de soluk borusuna delik açılarak nefes alması sağlandı\" diye konuştu. EŞİM HASTANE BAHÇESİNDE Ancak enfeksiyona çok açık bir bölge olduğunu belirten Gözükara, \"Hijyen şartlarına eksiksiz uyulması gerekiyor. Bunu sağlayabilmek için eksiklerimiz var. Antalya Yardımlaşma Platformu\'nun yardımlarıyla ayakta durmaya çalışıyoruz. Ben yoğun bakım servisinde çocuğumla ilgilenirken, eşim de hastane bahçesinde. Sürekli telefonla ihtiyaçlarımızı, medikal malzemeleri veya ilaç eksiğini gidermesini istiyorum. Hangi saatte ne ihtiyaç olacağını bilemiyoruz. Bu sıkıntılar nedeniyle eşim ayak hizmetlerini yapıyor, hastane bahçesinde yatıyor\" diye konuştu. ELEKTRİKSİZ YAŞAYAMAZ Çocuğunun soluk borusuna delik açılarak nefes alması sağlandığı için şu an elektrikle yaşama tutunduğunu belirten Gözükara, \"Gücümüzün yetmediği reçeteleri temin etmek mecburiyetindeyiz. Artık hiçbir malzemeyi karşılayamaz durumdayız. 3 ay oldu kiramızı ödeyemiyoruz. Son bir haftadır elektriğimiz kesikti, komşumun yardımıyla açıldı. Almamız gereken kristal buhar makinesi var. Normalde hastanede kullanılan bir buhar makinesi bu, fakat benim oğlumun kilosu çok düşük. 9 aylık, ancak daha 3.5 kilo. Solunum cihazına bağlı yaşadığı için, normal buhar makinesi ile nefes alması sağlanamıyor. Uyuşmazlıklar yaşanabiliyormuş. Ultrasonik Jet Nebulizatör adlı cihaz almak gerekiyormuş. Bu cihazın fiyatı da 5 bin TL. Sadece Ankara\'dan temin edilebildiğini ve oradan sipariş verilebildiğini öğrendik\" diye konuştu. BEN SOĞAN YERİM, YETER Mİ EYMEN YAŞASIN Reçetelerde yazılanları aldıktan sonra da çocuğunun ihtiyaçlarının bitmeyeceğini söyleyen Esma Gözükara, \"Ben kuru soğan olsa yerim ama çocuğum için, ihtiyaçları için hayırseverlerden, büyüklerimizden destek ve yardım istiyorum. Sadece çocuğumun günlük mama, ilaç ve medikal malzemeler için 100 TL gerekiyor. Eşim şu an için çalışamıyor, ben de çocuğumun başından 24 saat ayrılamıyorum. Kendimi düşünmüyorum, yeter ki Eymen iyi olsun\" dedi.