(Görüntülü Haber) Anne, okul koridorunda oğlunun öğretmenini bıçakladı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA’da, 42 yaşındaki Necla K., ilkokul 4\'üncü sınıf öğrencisi oğlunun öğretmeni 38 yaşındaki Tolga Daştan\'ı, çocuğuyla ilgilenmediği iddiasıyla çıkan tartışmada bıçakladı. Sırtından ve bacağından yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken, anne gözaltına alındı.



Olay, merkez Yıldırım İlçesi Namazgah Mahallesi İhsan Dikmen İlkokulu\'nda bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Necla K., 4\'üncü sınıfta eğitim gören oğlunun sınıf öğretmeni Tolga Daştan ile görüşmek için okula geldi. Necla K., oğluyla yeteri kadar ilgilenmediğini öne sürdüğü öğretmen Tolga Daştan ile tartışmaya başladı. Koridorda, öğrenci, öğretmen ve velilerin önünde meydana gelen tartışma sırasında öfkelenen Necla K., yanında getirdiği bıçağı çıkarıp, öğretmen Tolga Daştan’a saldırdı. Çıkan arbedede öğretmen Tolga Daştan sırtından ve bacağından yaralandı. Tolga Daştan, müdür odasına kaçarak kapıyı kapattı. Haber verilmesi üzerine okula sağlık ekipleri ve polis geldi.



112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tolga Daştan, Muradiye Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, yaralama şüphelisi Necla K.\'yi suç aleti bıçak ile birlikte gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.