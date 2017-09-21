(Görüntülü Haber) Anne-oğul hastaneye tedaviye giderken kazada yaralandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce refüje ardından yanında seyreden kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsünün hastaneye götürdüğü eşi ve oğlu yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Mescidli köyü yakınlarında meydana geldi. Kangal ilçesinden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi\'ne oğlu ve eşini psikiyatri bölümüne tedaviye götüren Şükrü Ünal yönetimindeki 58 LE 240 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce refüje, ardından da yanında seyreden İsmail Özkanoğlu yönetimindeki 38 PN 620 plakalı kargo taşıyan kamyona çarptı. Savrulan araçta bulunan sürücünün eşi Birgül Ünal ile 13 yaşındaki oğlu Burak Ünal yaralandı. Her iki araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.