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(Görüntülü Haber) Anne ayının zorlu mücadelesi Giresun'da kameralara yansıdı

GİRESUN (DHA) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri yaban hayatı gözlemlerinde muhteşem görüntüler kaydetmeye devam ediyor

04 Mart 2018 13:45

GİRESUN (DHA) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri yaban hayatı gözlemlerinde muhteşem görüntüler kaydetmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Giresun Şebinkarahisar\'da DKMP ekiplerinin kamerasına anne ayının yavruları için vermiş olduğu zorlu mücadelesi yansıdı. DKMP ekipleri, Alucra İlçesi Doludere Köyündeki ormanlık alandan ağlama sesi şeklinde bir ses duymaları üzerine sesin geldiği yöne doğru gittiklerinde anne ayı ve yavruları ile karşılaşarak muhteşem bir görüntüyü kayıt altına aldı. Videoda, yoğun kış şartlarında yuvasının dışında dünyaya getirdiği üçüz yavru ayılarını tehlikelerden korumak için tekrar yuvaya almaya çalışan anne ayının mücadelesi yer alıyor. Kameralara yansıyan bu anlar, tabiatın her daim belgesel tadında görüntülere sahne olduğunu gösteriyor. Ayının yavrularını korumak için göstermiş olduğu çaba bütün canlılar için örnek teşkil eden bir merhamet duygusunun var olması gerektiği gerçeğini bizlere bir kez daha anlatıyor. Halk arasında bozayı olarak bilinen kahverengi ayılar uzun yaşayan canlılardır. Tabiatta yaklaşık 20 yıl kadar yaşasalar da kapalı ortamda 35 yıl kadar yaşayabilirler. Ayılar 4-6 yaşında erginliğe ulaşırlar, ancak 5 yaşından önce anne olmaları oldukça zordur. Türkiye\'de ayılar genellikle iki yavru yaparlar. Kameralara yansıyan görüntüde olduğu gibi 3 veya 4 yavru yaptıkları da olur ancak bu oldukça nadir görülen bir durumdur. Yavrular Ocak veya Şubat ayında doğarlar. Doğduklarında gözleri kapalı ve çaresizdirler. Anne koruması ve şefkatine oldukça fazla ihtiyaç duyarlar çünkü vahşi tabiatta tek başlarına hayatta kalmaları oldukça güçtür. Yavruların bu çaresizliği annenin mücadelesini daha da anlamlı hale getiriyor.

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