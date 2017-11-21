(Görüntülü Haber) Ankara’ya mevsimin ilk karı yağdı

Muhammet BAYRAM/ANKARA (DHA)– ANKARA’da sabah saatlerinde mevsimin ilk karı yağmaya başladı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış araçların ve çatıların üzerini kar ile kapladı. Kar yağışı, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Altındağ, Elmadağ, Balâ, Kızılcahamam, Çamlıdere, Haymana ve Gölbaşı’nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Başkent’in yüksek kesimlerindeki kar yağışının yanı sıra kent merkezinde de sağanak yağış etkili oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehrin dört bir yanında önlemler aldı.