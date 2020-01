(Görüntülü Haber) Ankaralılar 'Anadolu Günleri'nde buluştu

Can Mert ŞİMŞEK,ANKARA (DHA) - ETİMESGUT Belediyesi\'nin düzenlediği 14. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali, festivalin yedinci gününde Gümüşhane, Mersin bölgelerine ait halk dansları ve yöresel müziklerin yanı sıra Kırım bölgesinin Türk ve dünya ezgilerini halk ile buluşturdu. Ünlü sanatçı Işın Karaca’nın verdiği konseri 70 bin Ankaralı izledi.





“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”





Festival hakkında konuşan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, “Bugün Festivalimizin 7\'inci akşamında yine yoğun bir katılım ile Festivalimiz devam ediyor. Tabii ki milletleri millet yapan değerler den birisi tarih ve kültür birliğidir. Bizde derin bir medeniyetin sahibi olarak büyük Türk Milleti\'nin Türk coğrafyasındaki yaşanan kültürlerinin sanatlarının yaşandığı yaşatıldığı bu meydanda bugün Kırım veya soydaşlarımıza ağırlıyoruz. Bugün burada Gümüşhaneli hemşerilerimizi ağırladık Mersin ve bölgesinden halk dansları ve mahalli sanatçılarımızı ağırladık ağırlamaya devam ediyoruz. Her akşam değişik bölgelerden değişik ülkelerden değişik topluluklardan bu misafirlerimizin, bu bölgedeki kendi bölgelerindeki sanatlarını, folklorlarını, türkülerini şarkılarını bu meydanda Etimesgut\'ta hemşerilerimiz ile buluşturuyoruz. Sadece Etimesgut değil Ankara’nın birçok semtinden çok yoğun bir katılım ile Ankara\'nın festivalleri konumuna gelen uluslararası Anadolu günleri kültür ve sanat festivalimiz bugün akşam da yine bir star sanatçımızın burada ağırlayacağız İnşallah. Dolayısıyla konser verecek Her akşam olduğu gibi yine yoğun bir protokol katılımımız Her akşam olduğu gibi yine yoğun bir vatandaş katılımımız. Tabii ki burada işin özünden uzaklaşmadan Kültürde sanatta bizim değerlerimizin etrafında kardeşliğimizi ve her zaman bir olduğumuzu beraber olduğumuzu haykırıyoruz haykırmaya devam edeceğiz. Çok yoğun ve güzel bir şekilde geçen pazar günü akşam finale kadar da finali ile beraber de bu şekilde devam edecektir diye umut ediyorum bu yönüyle herkese de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.







“BİZ BU İŞİN MALİ YÖNÜNE DEĞİL HİZMET YÖNÜNE BAKIYORUZ”







Festivale katılan sanatçıların Etimesgut bütçesine zarar vermediğini ve yapılan festivalin mali yönüne değil hizmet yönüne baktıklarını belirten Demirel, “Şimdi buna benzer etkinliklere Türkiye genelinde baktığınızda bizimkinin onların yanında çok daha cüzi bir bütçeyle yapıldığını ifade etmek lazım sonuç itibariyle Elbette ki dünyanın birçok ülkesinden gelen misafirlerimiz 10 gün süren bu festivalin bu kadar sanatçıların Etimesgut bütçesine zarar vermeyecek bir mali yönü de vardır. Biz bu işin mali yönüne bakmıyoruz bu işin hizmet yönüne bakıyoruz. Dolayısıyla hizmetin burada ne verebildiğine bakıyoruz. Burada gördüğümüz Etimesgut da sadece yerel yönetim olarak yol kaldırımın yanında kültür ve sanat işlerini de yapmaya çalışıyoruz” dedi.







19 Ağustos Cumartesi günü Niğde, Yozgat, Doğu Türkistan programları ile Ferhat Göçer Konseri gerçekleştirilecek olan festivalde 20 Ağustos Pazar günü ise final programıyla festival sona erecek. Finalde Azerbaycan gecesi, \'Türk Dünyası\' defilesi ile Mustafa Sandal konseri yer alacak.