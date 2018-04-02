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(Görüntülü Haber) Ankara'daki Elazığlılar'dan bin 50 fidanla şehitler hatıra ormanı

Hasan POLAT KAHRAMANKAZAN, (Ankara) (DHA)Ankara yaşayan Elazığlılar, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için Kahramankazan'da bin 50 çam fidanını toprakla buluşturarak şehitler hatıra ormanı oluşturdu

02 Nisan 2018 15:33

Hasan POLAT KAHRAMANKAZAN, (Ankara) (DHA)Ankara yaşayan Elazığlılar, Afrin\'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen askerler için Kahramankazan\'da bin 50 çam fidanını toprakla buluşturarak şehitler hatıra ormanı oluşturdu. Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlerin de destek verdiği hatıra ormanına kendisi de Elazığlı olan İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, Ankara Elazığ Kültür Derneği Başkanı Prof. Dr. Haşim Çakırbay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Özkan ve dernek üyeleri ile aileleri katıldı. Etkinlikte fidanların can suyunu Kaymakam Aksakal çocuklarla birlikte verdi.Kaymakam Engin Aksakal etkinlikte yaptığı konuşmada, Böyle bir ağaç dikimi etkinliği bizimi için onur verici. Zeytin Dalı Harekatı ve tüm şehitlerimiz için fidan dikimi çok önemli. Terörle mücadelede devletimiz önemle bir aşamada. Onlara desteğimizi her alanda göstermeye çalışıyoruz. Ben terörle mücadelede fedakarlık gösteren bütün şehitlerimizi ve güvenlik güçlerimizi saygıyla anıyorum dedi.

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