(Görüntülü Haber) Ankara'da yoğun sis etkili oldu

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü. Yoğun sis nedeniyle çok sayıda trafik kazası yaşanırken, yetkililer buzlanmalara karşı uyarıda bulundu. Ankara\'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle Eryaman, Balgat, Söğütözü, Çayyolu, Çukurambar ve çevre yollarında yoğunlukla görülen sis, görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, yoğun sisin önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.