(Görüntülü Haber) Ankara'da sürüye saldıran ayıyı, çoban köpekleri kovaladı

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Kızılcahamam ilçesinde, büyükbaş hayvan sürüsüne saldıran ayı, çoban köpekleri tarafından kovalanarak, uzaklaştırıldı. O onlar, çoban Burhan Gümüşay\'ın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kızılcahamam\'ın Çakmak Örencik Mahallesi merasında Burhan Gümüşay\'ın otlattığı büyükbaş hayvan sürüsüne, dün akşam saatlerinde bir ayı saldırdı. Sürüyü koruyan 3 çoban köpeği, ayıyı görüp, hızla yanına koştu. Köpeklerin saldırdığı ayı, sürüden uzaklaştı, ardından da ormanlık alana kaçtı. Çoban köpeklerinin ayıyı kovalaması, Gümüşay tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayı anlatan Burhan Gümüşay, “Bir anda ve sessizce sürüye bir ayının saldırdığını gördüm. O an çoban köpekleri de ayıyı fark ederek, birlik olup ayıya saldırdı ve uzaklaştı. Ayı ormanlık alanda gözden kayboldu. O anları cep telefonu kamerama çektim. Şükürler olsun, ayı hayvanlarımıza ve bana zarar vermeden uzaklaştı” dedi.