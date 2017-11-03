T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Ankara'da kundaklanan gecekondu kül oldu

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da daha önceden aralarından husumet bulunan akrabaları tarafından kundaklanan 2 katlı gecekondu kullanılamaz hale geldi

03 Kasım 2017 20:26

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da daha önceden aralarından husumet bulunan akrabaları tarafından kundaklanan 2 katlı gecekondu kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 15.00 sıralarında Mamak İlçesi Boğaziçi Mahallesi\'nde meydana geldi. 1064\'üncü Sokak üzerinde bulunan Kürşat K.\'ya ait 2 katlı gecekondu, iddiaya göre daha önceden aralarından husumet bulunan R.Ö. tarafından kundaklandı. Bu sırada dışarıda bulunan ve şüpheli R.Ö.\'yü evden kaçarken gördüğünü öne süren Kürşat K. durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kunduklama olayı ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan CEYLANANKARA DHA ANKARAOlayMamakBoğaziçi MahallesiSokakKürşatBuYangınKunduklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24