(Görüntülü Haber) Ankara'da kundaklanan gecekondu kül oldu

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da daha önceden aralarından husumet bulunan akrabaları tarafından kundaklanan 2 katlı gecekondu kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 15.00 sıralarında Mamak İlçesi Boğaziçi Mahallesi\'nde meydana geldi. 1064\'üncü Sokak üzerinde bulunan Kürşat K.\'ya ait 2 katlı gecekondu, iddiaya göre daha önceden aralarından husumet bulunan R.Ö. tarafından kundaklandı. Bu sırada dışarıda bulunan ve şüpheli R.Ö.\'yü evden kaçarken gördüğünü öne süren Kürşat K. durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kunduklama olayı ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.