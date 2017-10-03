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(Görüntülü Haber) Ankara'da kalorifer kazanı patladı: 1 ölü, 2 yaralı

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA)- ANKARA'da OSTİM Organize Sanayi Bölgesindeki bir lastik firmasının kazan dairesinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi öldü, yitirdi, 2 kişi de yaralandı

03 Ekim 2017 19:44

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da OSTİM Organize Sanayi Bölgesindeki bir lastik firmasının kazan dairesinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi öldü, yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Olay, öğle saatlerinde OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 1158\'inci Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde lastik satışı yapan iş yerinin çalışanları, iddaya göre dükkandaki kağıtları temizlemek için kalorifer kazanını yaktı. Bu sırada kalorifer kazanı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu dükkan altındaki kazan dairesinde bulunan işçilerden Yılmaz Koç hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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