(Görüntülü Haber) Ankara'da engelliler havuza maya çaldı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-ANKARA\'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir araya gelen engelli vatandaşlar eşitlik için Kızılay Güvenpark\'ta bulunan havuza maya çaldı. Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Şubesi üyesi bir grup engelli vatandaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kızılay Güvenpark\'ta bulunan havuz yanında bir araya geldi. Burada, \'Engel Bedende Değil Yürektedir\' pankartı açan engelli vatandaşlar, \'Engelliyiz haklıyız kazanacağız\' şeklinde slogan attı. Grup adına basın açıklamasını Ankara Sakatlar Derneği Başkanı Mithat Tokur yaptı. Tokur, engelin bedende değil, yürekte olduğunu belirterek, \"Bugün eşitlik için göle maya çalmak için buluştuk. Bizler; İşsizlik, yoksulluk gibi ağır sorunların yanında sayısız engele rağmen umutla, aşkla yaşama sarılan milyonlarca engelli ve engelli ailesiyiz” dedi. Tüm zorluklarına rağmen ve başka bir çare ve çözüm bırakılmadığı için tüm ülke genelinde birleşerek çözüm için Nasrettin Hoca misali \'Ya tutarsa\' deyip göle maya çaldıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Maya tutarsa, 1976 yılından buyana alınan ve fakat kesilen engelli ve yaşlı aylığı on binlerce kişiye yeniden bağlanacak. Engelli çocuğuna 7 gün 24 saat yılın 365 günü bakım hizmeti sunan annenin kesilen bakım ücreti tekrar bağlanacak. Engellilerin çarşı, pazar, tiyatro, sinema, okul, hastane ve spor merkezlerine erişim sorunu çözülecek. SMA Hastası çocuğu olan annenin çocuğu ölmeyecek. Engelliler, tekerlekli sandalyelerini çöpteki kapaktan, yardım ve bağışlardan temin etmek zorunda kalmayacak. Engelli çocuğun özel eğitim dersi 2 saatle sınırlı olmayacak. Sağlık Uygulama Tebliğinin yasakçı mantığı değişecek ve engelli ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetine kavuşacak. Sağlık hizmetinden alınan katkı payları kalkacak. Kanser hastası genç kadına eczanelerde bulamadığı ilaç yerine para teklif edilmeyecek. Engellileri kertenkele kuyruğu misali rapor oyunu ile engelli olmadığını söyleyen ‘Rapor Yönetmeliği’ değişecek ve engellilerin gasp edilen hakları iade edilecek. Engelli raporu almak veya tedavi olmak için hastanelerde aylarca randevu beklenmeyecek.\" Yapılan açıklamanın ardından temsili Nasreddin Hoca olan engelli bir vatandaş Güvenpark Havuzu’na maya çaldı. Havuza maya çalan engelli vatandaş, \'Göl boş\' diyerek espri yaptı.