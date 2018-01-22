(Görüntülü Haber) Ankara'da çamaşır makinesi yandı 83 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi yaralı kurtuldu

Hasan POLAT KAHRAMANKAZAN, (Ankara) (DHA)- ANKARA\'nın Kahramankazan ilçesindeki bir evde çamaşır makinesinin yanması sonucu meydana gelen yangında 83 yaşındaki Ahmet Gültekin hayatını kaybederken eşi 82 yaşındaki Arife Gültekin yangından yaralı olarak kurtuldu. Atatürk Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Belediye Kooperatifi C Blok 14 numaralı dairede oturan 66 yıllık evli çift Ahmet Gültekin (83) ve Arife Gültekin\'in (82) yaşadığı evin mutfağında sabaha karşı saat 04.30\'da yangın çıktı. Yataklarından güçlükle uyanan yaşlı çift mutfaktaki yangına müdahale etmek istedi. Evdeki bağrışlar üzerine kapıyı kırarak içeriye giren komşuları, Ahmet Gültekin\'in mutfakta cansız bedeniyle karşılaştı ve ardından yaralı Arife Gültekin\'i dışarı çıkarttı. İlk belirlemelere göre yangın mutfaktaki çamaşır makinesinin bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlamasıyla meydana geldi. Nefes darlığı rahatsızlığı olduğu ve diyaliz makinasında tedavi gördüğü öğrenilen Gültekin?in olay sırasında ilk belirlemelere göre dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Hızır ekipleri Arife Gültekin\'i hastaneye kaldırılırken Ahmet Gültekin\'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Merkezine sevk edildi. İTFAİYE YOLA PARK EDEN SU TANKERİ NEDENİYLE SOKAĞA GİREMEDİ Bu arada yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın bulunduğu sokakta park halinde duran su tankeri nedeniyle binaya yaklaşamayınca vatandaşlar kendi imkanıyla yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından vatandaşlar olay yerine gelen tankerin sahibine tepki gösterdi. Tepkiler üzerine tankerin sahibi, Üç kişi bu tankeri taşıyamadınız mı Kardeşim burası benim binamın önü, bu yolun yarısı seninse yarısı da benim diyerek, kendini savunmaya çalıştı. Tankerin sahibi tepkiler üzerine traktörle tankeri olay yerinden uzaklaştırınca itfaiye ekipleri de yangına son müdahalede bulunarak inceleme yaptı.